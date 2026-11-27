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Na sexta-feira, o drama de Jamal Musiala ganhou um novo e amargo capítulo. Mas o Bayern de Munique também trouxe boas notícias.

Serge Gnabry e Alphonso Davies podem voltar em breve a ficar à disposição do Bayern de Munique, recordista de títulos na Alemanha e afetado por uma série de lesões.

O alemão e o canadense, ambos jogadores de suas seleções, voltaram a treinar com o elenco antes da partida fora de casa contra o Hamburgo, no sábado. O clube de Munique informou a novidade na sexta-feira.

Gnabry estava afastado por uma lesão muscular, enquanto Davies sofreu uma ruptura de fibras musculares na parte posterior da coxa esquerda . Ainda não está claro quando Gnabry e Davies voltarão a ficar à disposição do técnico Vincent Kompany. Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari e Manuel Neuer também não estarão disponíveis em Hamburgo.

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Musiala, conforme o Bayern também informou na sexta-feira , sofreu uma nova lesão na coxa direita durante o jogo da Champions League em Lille e ficará afastado "até segunda ordem". Segundo a imprensa, ele pode voltar apenas após a pausa de inverno. O período de afastamento seria de quatro a seis semanas.