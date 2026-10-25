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Novo diretor de futebol do Milan, Ambrosini: "Dada a estrutura do clube e sua forma de trabalhar, não esperava que apostassem em um perfil italiano"

Campeonato Italiano
Milan

Ambrosini comenta, dos estúdios da DAZN, a busca por um novo responsável pelo futebol do Milan

"Em um clube como o Milan, não era certo que a escolha recaísse sobre um italiano. Diante da estrutura do clube e da forma como trabalha, eu não esperava que optassem por um profissional italiano. Acho que Amorim precisa estar

perto

de alguém. Não conheço a dinâmica interna, mas tenho a sensação de que é sempre ele quem fala em todo tipo de situação. Se houvesse alguém com quem conversar em um momento delicado, ele também ficaria um pouco menos sobrecarregado psicologicamente. Do ponto de vista técnico, italiano ou não, precisa ser um profissional que se dê bem com o treinador". Assim Massimo Ambrosini comenta a busca do Milan por um novo dirigente, com o alemão Krosche como favorito.

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