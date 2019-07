"Novo Diego Costa", mais magro, é o grande reforço do Atlético de Madrid

O espanhol marcou quatro gols diante do Real Madrid e atingiu a pré-temporada na melhor forma

Um dos nomes de destaque do na pré-temporada é Diego Costa e, não somente pelos quatro gols que marcou frente ao Real Madrid na goleada por 7 a 3. O atacante demonstra desejo de estar 100% em campo após a lesão da temporada passada e a posterior expulsão contra o .

Diego Costa foi punido com oito jogos e ainda terá um para cumprir, mas o Atlético o vê em boa forma física. De início, Diego parece estar com o peso adequado, segundo um artigo do site espanhol AS, que aproveitou para relembrar que Costa em imagens de anos anteriores era visto como uma pessoa obesa. O que, atualmente, é ao contrário.

A dedicação e cuidado do atacante fizeram com que ele recuperasse a boa forma, o que tem sido notado no trabalho diário e bastidores do clube. Por outro lado, o treinador do time, Diego Simeone e a equipe técnica conversaram com o atacante durante os dias de pré-temporada, que reiterou o desejo de fazer algo importante neste ano como revelou o AS.



A partida de Diego contra o pode ter significado o ponto de virada do jogador para a continuação desta temporada. Simeone sabe que ter Costa em boa forma desde o início é algo essencial, ainda mais agora com a chegada de João Félix.

Na temporada passada Diego junto ao Atlético começaram o ano com tudo ao conquistar o título da Supercopa da Europa. Melhor impossível. Mas aos poucos, o rendimento de Costa caiu, em especial por causa de um problema em um dos dedos do pé que o fizeram passar por cirurgia. O Atlético, vale lembrar, seguiu com a confiança no espanhol e parece não ter perdido.