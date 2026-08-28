O sorteio da Liga Conferência Europa, realizado nesta sexta-feira, resultou em um chaveamento equilibrado para o Trabzonspor na competição.
A equipe turca chegou à Liga Conferência após fracassar em superar a fase preliminar da Liga Europa, quando perdeu para o Ferencváros na ida e na volta.
Os jogos completos do Trabzonspor na Liga Conferência Europa ficaram assim:
Trabzonspor X Freiburg (em seu estádio)
Estrela Vermelha X Trabzonspor (fora de casa)
Trabzonspor X Hearts (em seu estádio)
Kobenhavn X Trabzonspor (fora de casa)
Trabzonspor X Jablonec (em seu estádio)
CSKA Sofia X Trabzonspor (fora de casa)
A União das Federações Europeias de Futebol deve divulgar a tabela completa dos jogos amanhã, sábado.
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