O sorteio da Liga Conferência Europa, realizado nesta sexta-feira, resultou em um chaveamento equilibrado para o Trabzonspor na competição.

A equipe turca chegou à Liga Conferência após fracassar em superar a fase preliminar da Liga Europa, quando perdeu para o Ferencváros na ida e na volta.





Os jogos completos do Trabzonspor na Liga Conferência Europa ficaram assim:

Trabzonspor X Freiburg (em seu estádio)

Estrela Vermelha X Trabzonspor (fora de casa)

Trabzonspor X Hearts (em seu estádio)

Kobenhavn X Trabzonspor (fora de casa)

Trabzonspor X Jablonec (em seu estádio)

CSKA Sofia X Trabzonspor (fora de casa)

A União das Federações Europeias de Futebol deve divulgar a tabela completa dos jogos amanhã, sábado.



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