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Hussein Hamdy

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Novo desafio para Salah: Trabzonspor enfrenta Freiburg e Estrela Vermelha na Conference League

M. Salah
Trabzonspor
Conference League
Freiburg
Estrela Vermelha
Egito
Turquia
Alemanha
Sérvia

O faraó vai conseguir?

O sorteio da Liga Conferência Europa, realizado nesta sexta-feira, resultou em um chaveamento equilibrado para o Trabzonspor na competição.

A equipe turca chegou à Liga Conferência após fracassar em superar a fase preliminar da Liga Europa, quando perdeu para o Ferencváros na ida e na volta.

Os jogos completos do Trabzonspor na Liga Conferência Europa ficaram assim:

 Trabzonspor X Freiburg (em seu estádio)

 Estrela Vermelha X Trabzonspor (fora de casa)

 Trabzonspor X Hearts (em seu estádio)

 Kobenhavn X Trabzonspor (fora de casa)

 Trabzonspor X Jablonec (em seu estádio)

 CSKA Sofia X Trabzonspor (fora de casa)

A União das Federações Europeias de Futebol deve divulgar a tabela completa dos jogos amanhã, sábado.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

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