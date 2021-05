Novo desafio de Luan no Corinthians é transformar "festa" pelo bom momento em regularidade

O camisa 7 vem animando os torcedores corintianos pelas boas exibições nos últimos jogos do time treinado por Vagner Mancini

Luan tem sido a boa notícia para o torcedor do Corinthians que acompanhou os últimos três jogos, ainda que um deles (contra o Peñarol) tenha terminado em derrota. Isso porque o camisa 7 vai, nesta pequena sequência, dando mostras de que enfim poderá ser decisivo pelo Timão.

Foram três gols marcados nos últimos dois jogos, considerando aí duas pinturas – uma no empate contra o São Paulo, pelo estadual, e outra nos 3 a 0 sobre o Huancayo, do Peru, na Sul-Americana. É a primeira vez desde sua chegada ao Corinthians que Luan balança as redes em jogos consecutivos em competições oficiais – um no Majestoso e dois contra os peruanos. Como consequência, a torcida que tanto o cobrava – com razão – agora mostra ânimo e tem feito festa nas redes sociais ao comentar sobre o meia-atacante (que nestes momentos de felicidade se transforma em ‘Luanel Messi’ para a Fiel).

Este não é apenas o melhor momento de Luan com a camisa corintiana. A sua média atual de gols é a melhor (0.3 por jogo) desde o auge de sua carreira, quando terminou a temporada 2017 como Rei da América e campeão da Libertadores pelo Grêmio (com média de gols em 3.4 por partida). Mas ainda é muito cedo: foram apenas 10 partidas disputadas nesta campanha de 2021 e a sequência boa é de apenas três jogos. Ainda é uma fatia de tempo muito pequena.

Luan tem demonstrado maior entrega em campo e parece estar com a confiança em alta – vide os belos gols contra São Paulo e Huancayo. O seu desafio, contudo, é fazer deste bom momento a sua realidade e não apenas... um momento.

Nos últimos anos de Luan com a camisa do Grêmio, volta e meia ele conseguiu mostrar flashes de seu grande futebol... mas jamais como havia sido em 2017. Será difícil ver Luan novamente naquele nível, mas se ele conseguir manter esta regularidade nos próximos jogos a torcida corintiana pode seguir animada com o seu camisa 7. O próximo duelo é contra a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), pelas quartas de final do Paulistão.