É o que informa o jornal esportivo espanhol AS. Segundo a publicação, as conversas para dar continuidade à parceria começaram no fim da temporada passada e agora chegaram a um resultado positivo. O contrato original de Bellingham na capital espanhola, de qualquer forma, ainda ia até 2029.









A renovação também viria acompanhada de um aumento salarial, em reconhecimento às atuações do jogador da seleção inglesa com a camisa do Real Madrid. Depois de uma temporada de estreia sensacional pelo Real, Bellingham enfrentou dificuldades em seu segundo ano em Madri, também por causa de problemas físicos. Após a cirurgia no ombro, porém, esses problemas ficaram para trás e ele voltou a se destacar no Santiago Bernabéu e pela Inglaterra.

De acordo com a reportagem, os dirigentes do Real acreditam que Bellingham pode assumir o papel de liderança na equipe. Desde as saídas de Luka Modric, Toni Kroos e Dani Carvajal, nenhum jogador despontou como o novo líder. Bellingham, porém, assumiria responsabilidades dentro e fora de campo e sempre daria tudo de si nos jogos, algo reconhecido pelos torcedores, pelo treinador e pela direção do clube.

Jude Bellingham tem um papel diferente sob o comando de Jose Mourinho

O Real também teria ficado impressionado com o fato de Bellingham ter adiado a cirurgia para as férias de verão, a fim de continuar ajudando a equipe na reta final da temporada. Embora o Real também tenha terminado 2025/26 sem títulos, o gesto do inglês foi bem recebido pelo clube.

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Na temporada atual, Bellingham já soma três gols e três assistências na liga sob o comando do novo treinador Jose Mourinho. O português escala o jogador de 23 anos em uma função mais livre atrás do atacante Kylian Mbappé, o que visivelmente o beneficia.