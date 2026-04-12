Novo conflito... O Senegal inicia uma batalha judicial contra o Marrocos

O caso da Copa Africana das Nações de 2025 entre Marrocos e Senegal entra em uma fase decisiva nesta semana, em meio ao aumento das tensões jurídicas e diplomáticas entre os dois países e à intensificação dos esforços do presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, para conter a crise que ameaça a imagem do futebol africano.

O site “Foot Mercato” indicou em uma reportagem que, enquanto a Federação Senegalesa se prepara para apresentar seu recurso perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), os olhares se voltam para Rabat, onde terá início o julgamento de apelação dos torcedores senegaleses detidos, em um desdobramento que pode complicar ainda mais o cenário.

Tensão crescente

Há semanas, o meio futebolístico africano vive uma crise sem precedentes, que ultrapassou os limites da competição esportiva para assumir dimensões políticas e judiciais.

Após a decisão da Confederação Africana, em 17 de março passado, de retirar o título da Copa Africana das Nações do Senegal e concedê-lo ao Marrocos, após considerar a saída temporária dos jogadores dos “Leões da Teranga” do campo durante a final como um desistência, uma tempestade de controvérsias se abateu.

A decisão, considerada pela Federação Senegalesa como “injusta e ilógica”, levou-a a recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte para contestá-la, afirmando que continua sendo “campeã da África legalmente” e exigindo uma decisão urgente antes do início da Copa do Mundo de 2026.

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Por outro lado, a Federação Real Marroquina de Futebol reforçou seu total compromisso com os regulamentos da Confederação Africana, confirmando sua cooperação com todas as entidades internacionais, enquanto a seleção senegalesa continuou suas comemorações simbólicas pela vitória “em campo” durante um amistoso contra o Peru na França.

Movimentações intensas da CAF

Em meio a essa tensão, o presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, intensificou suas ações diplomáticas, buscando acalmar os ânimos.

Após sua visita a Dakar e seu encontro com o presidente senegalês, Bassirou Diomaye Faye, ele seguiu para Rabat em uma viagem descrita como uma “missão de resgate” do futebol africano.

Motsepe afirmou em declarações à imprensa que a Confederação Africana está trabalhando para “garantir a integridade do esporte no continente”, apontando para a necessidade de revisar os regulamentos do campeonato à luz do que ocorreu na final.

Ele disse: “As punições devem ser dissuasivas, mas, ao mesmo tempo, precisamos melhorar as leis para garantir justiça e transparência”.

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O presidente da CAF também negou as acusações de corrupção dirigidas à federação do Senegal, classificando-as como “alegações infundadas” e enfatizando a importância de proteger a reputação das 54 federações africanas membros.

Julgamento dos torcedores senegaleses

O evento mais marcante desta semana é o início do julgamento de apelação de 18 torcedores senegaleses detidos após os incidentes ocorridos na final da Copa Africana das Nações, em Rabat.

O Tribunal de Primeira Instância havia condenado os torcedores a penas de prisão que variaram de três meses a um ano, sob acusações relacionadas a distúrbios e violência durante um evento esportivo.

Após repetidos adiamentos, a audiência de apelação foi marcada para amanhã, segunda-feira, no Tribunal de Apelação de Rabat, em meio a grande interesse da mídia e da diplomacia, já que este caso é visto como um novo teste para as relações entre os dois países.

Acompanhamento rigoroso dos direitos humanos

Por sua vez, o Conselho Nacional de Direitos Humanos do Marrocos confirmou que está acompanhando de perto o andamento do julgamento para garantir a transparência e o respeito aos direitos fundamentais dos detidos.

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O Conselho esclareceu que esteve presente nas audiências e tomou conhecimento dos autos, além de ter visitado os detidos na prisão de Al-Arjat sem a presença da administração penitenciária, indicando que os acusados não apresentaram quaisquer queixas relativas à violação de seus direitos.

O Conselho enfatizou que sua supervisão visa garantir “a presunção de inocência, a publicidade das audiências e permitir que a defesa desempenhe plenamente seu papel”.

A Federação Marroquina fora do âmbito judicial

Vale ressaltar que a Federação Real Marroquina de Futebol não é parte direta neste caso, nem na qualidade de demandante nem de parte civil, o que limita o processo ao âmbito judicial marroquino, longe de qualquer intervenção esportiva oficial.

Enquanto a opinião pública africana aguarda ansiosamente o desfecho das audiências desta semana, permanece a questão principal: os esforços da CAF conseguirão conter a crise, ou a Copa Africana das Nações de 2025 continuará sendo o título da maior crise da história do futebol africano moderno?