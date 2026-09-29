No momento, o recordista de títulos do futebol alemão está em busca de um novo número dois atrás do goleiro que deve assumir a titularidade, Jonas Urbig, já que tanto o atual número um Manuel Neuer (40) quanto o goleiro reserva Sven Ulreich (38) podem encerrar suas carreiras no verão europeu.

O contrato de ambos se encerra após a temporada em andamento. Principalmente Neuer vinha dando a entender, nas últimas semanas e meses, mais de uma vez, que esta poderia ser sua última temporada como profissional em atividade.

"Eu não jogo as partidas para dizer: este é meu último jogo, independentemente de talvez ter sido a última vez em um estádio ou outro. Mas tudo indica fortemente que eu vou parar", disse ele, por exemplo, à margem do período de treinamentos de verão em Tegernsee, em agosto.

Segundo informações do Bild, Bernd Leno passou a estar no radar dos dirigentes do Bayern. O goleiro, que atualmente tem contrato com o Fulham, da Premier League, e há anos atua lá como titular confiável debaixo das traves, poderia, de acordo com a publicação, assumir a sucessão dos dois veteranos.

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Por qual clube Bernd Leno já jogou na Bundesliga?

A Bundesliga ainda conhece Leno de sua passagem pelo Bayer 04 Leverkusen, onde acumulou 304 jogos entre 2012 e 2018. Ele também já entrou em campo nove vezes pela seleção alemã, e, sob Jürgen Klopp, alguns especialistas até veem chances de um retorno à equipe da DFB. A última vez que vestiu a camisa da Alemanha foi em 2021.

Uma vantagem para o Bayern seria o fato de que o jogador de 34 anos tem contrato com o Fulham somente até 30 de junho de 2027 e poderia ser contratado sem custos de transferência no próximo verão europeu. Segundo se ouve, os londrinos têm, de fato, uma opção de renovação, mas, ainda assim, uma transferência não deve se revelar cara demais.

O próprio Leno provavelmente conseguiria imaginar um retorno à Alemanha e à Bundesliga, embora, ao que tudo indica, tivesse de se contentar com o status de número dois atrás de Urbig.

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Que outro goleiro também está sendo especulado no Bayern de Munique?

Recentemente, o Bild já revelou em seu podcast "Bayern Insider" que Finn Dahmen (28), do Augsburg, também está na lista do recordista de títulos. Assim como Leno, o goleiro do FC Augsburg também preencheria muito bem o perfil que os dirigentes de Munique imaginam para a função de futuro reserva de Urbig.

O técnico dele, Manuel Baum, já até abriu um pouco a porta para uma transferência ao Bayern. "Se alguém está entre os melhores da Bundesliga, com certeza vira assunto nos melhores times da Bundesliga. Em Augsburg, já faz parte da filosofia também deixar sair jogadores que talvez tenham rendimento acima da média", disse Baum ao Bild.