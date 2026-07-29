O confronto entre a FIFA e a UEFA atingiu seu ápice, depois que a "UEFA" divulgou um novo comunicado incendiário no qual acusa Gianni Infantino de tentar transformar o esporte em uma "mercadoria", por meio da venda de seus maiores torneios a investidores do setor privado sob o pretexto de desenvolvimento.

Em seu ataque mais duro desde a eclosão da crise, a UEFA acusou sua congênere internacional de explorar o esporte como uma ferramenta para "enriquecer a si mesma e a seu círculo de amigos", por meio de um plano controverso que visa criar uma empresa comercial detentora dos direitos das grandes competições, com destaque para a Copa do Mundo, e colocar parte de suas cotas à venda.

O plano de Infantino gira em torno de atrair as 211 federações nacionais existentes, prometendo-lhes o recebimento de 40 milhões de dólares por federação, com um primeiro pagamento imediato no valor de 20 milhões de dólares para quem aceitar antes do prazo final que ele estabeleceu para 19 de setembro.

Infantino revelou em sua mensagem às federações que a recusa da proposta significaria a redução de seus lucros para apenas 2,7 bilhões de dólares, ou seja, uma queda que chega a 75%, uma linguagem que muitos consideraram uma chantagem explícita, e a Federação Inglesa e outras grandes federações manifestaram forte reserva em relação a ela.

A "UEFA" respondeu com firmeza nesta quarta-feira em um comunicado sucinto, mas contundente: "Soubemos hoje do prazo imposto pela FIFA às federações para apoiar suas propostas, sob pena de perderem o pagamento excepcional; isso por si só revela tudo sobre esse plano".

O comunicado acrescentou: "Após nossas consultas com todas as partes envolvidas no esporte, confirmamos que há uma oposição ampla e crescente ao projeto da FIFA. A FIFA não pode continuar a usar nosso esporte para enriquecer a si mesma e a seus amigos".

E prosseguiu: "Somos capazes de desenvolver o esporte de forma correta, e chegou a hora de colocar os interesses das federações, dos clubes, dos campeonatos, dos jogadores e das torcidas em primeiro lugar".

Espera-se que as 55 federações membros da "UEFA" realizem uma reunião decisiva amanhã, quinta-feira, para unificar sua posição e responder de forma coletiva ao projeto de Infantino de privatização da Copa do Mundo.