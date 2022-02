Novo clube de Hernane Brocador arrecada mais de dois mil litros de leite em ação social contra a Portuguesa

Em parceria com a torcida Os Persistentes, a diretoria do Esporte Clube Lemense reservou uma parte dos ingressos para o desafio contra a Portuguesa para promover uma ação social.

Nessa sexta-feira, os torcedores puderam trocar três litros de leite por uma entrada. Os 600 ingressos foram trocados rapidamente e mais de dois mil litros de leite foram arrecadados, que seguirão para a APAE da cidade.

“Teve gente que trouxe mais de 3 caixinhas para doar. Ficamos muito felizes com o resultado dessa ação”, conta Alexandre Martyr Barbosa, o presidente do clube.

O desafio entre Lemense e Portuguesa está marcado para amanhã (06), pela quarta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, no estádio Brunno Lazzarini, às 11 horas.

Mais artigos abaixo

Nesse sábado (05 de fevereiro), a venda segue no Brunão para o torcedor do Zulão, entre os portões 4 e 5. Amanhã (06), dia do jogo, as bilheterias estarão abertas para venda ao torcedor visitante.

Para ter acesso aos jogos do Campeonato Paulista da Série A2, o torcedor deve cumprir com as medidas estipuladas pelo Governo do Estado de São Paulo: apresentar o comprovante de vacinação das duas doses ou dose única ou, caso tenha somente a primeira dose da vacina, apresentar o teste do PCR realizado até 48 horas antes do jogo, ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Para as crianças que não tenham a vacinação, os responsáveis devem apresentar o teste comprovando que estão negativas para a Covid-19, independentemente da idade. É obrigatório o uso da máscara.