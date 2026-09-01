O técnico do Barcelona, Hansi Flick, mostrou-se surpreso depois que os catalães concluíram a contratação do atacante do Arsenal Gabriel Jesus por apenas 10 milhões de euros. O brasileiro é o sexto reforço do Blaugrana neste verão e fortalece um ataque que já era impressionante após o início perfeito na nova temporada de LaLiga.

"Fiquei um pouco surpreso por termos tido a oportunidade de contratá-lo", disse Flick, segundo a ESPN, após a vitória de sua equipe por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano. "Eu o valorizo muito, gosto da maneira como ele joga. Isso combina com o nosso estilo. Acho que ele pode nos ajudar muito nos jogos."

Jesus, que já estava no Camp Nou na noite de segunda-feira para o duelo, chega agora ao elenco como alternativa ou até mesmo complemento ao principal alvo desejado, Julián Álvarez. A queda de braço nas negociações pelo argentino de 26 anos segue difícil, já que o Atlético de Madrid não mostra até agora qualquer disposição para ceder seu melhor atacante a um rival direto.

Quanto tempo ainda durava o contrato de Gabriel Jesus com o Arsenal?

A investida dos espanhóis acontece em um momento favorável para ambas as partes. Nos Gunners, Jesus perdeu cada vez mais espaço nos últimos meses. Como seu contrato em Londres termina no próximo ano, o clube da Premier League se mostrou aberto a um negócio na reta final da janela de transferências para evitar uma saída sem custos.

O maior fator de risco do negócio é considerado a condição física do atacante. O brasileiro, normalmente muito participativo, foi repetidamente prejudicado por pausas por lesão em suas últimas temporadas no Arsenal. Em Barcelona, o experiente jogador deve agora recuperar sua antiga estabilidade e aumentar de imediato a concorrência no ataque.