Novo Camp Nou: mudanças, obras e tudo sobre a reforma do estádio do Barcelona

Os Sócios do Barcelona aprovaram neste domingo (19) o projeto de reforma completa do Camp Nou, estádio do clube catalão. Além da construção da nova arena, o projeto "Espai Barça" inclui um novo complexo junto do estádio.

Inaugurado originalmente em setembro de 1957, o Camp Nou já passou por outras grandes reformas em 1995, 2008 e a mais recente em 2018. As mudanças garantiram à arena o status de cinco estrelas da UEFA, que classifica os melhores palcos do futebol europeu.

O que vai mudar?





O principal objetivo da construção do novo estádio é a modernização do espaço de jogo do Barcelona, considerado pela diretoria "ultrapassado" quando comparado ao dos principais rivais. Vale lembrar que o Real Madrid também trabalha em uma reforma de sua arena, o Santiago Bernabéu.

O novo Camp Nou terá cobertura total das arquibancadas, que terão capacidade para pouco mais de 105 mil torcedores. Novo placar eletrônico, ginásio para 15 mil pessoas e a revitalização da região também estão nos planos.

Quanto vai custar a reforma?

O projeto aprovado pelo Barcelona cota um valor de 9,6 bilhões de reais (1.5 bi de euros) por toda a reforma. Os gastos seriam financiados em 35 anos, o que permitiria que mesmo na fase financeira delicada do clube, o início do projeto fosse possível.

Quando as obras vão acabar?

O plano é que as obras se iniciem já em 2022 e se estendam até o ano de 2025. A diretoria do Barça cogita que seja possível usar o gramado e algumas regiões das arquibancadas antes do prazo final.

Onde o Barça jogará durante a reforma?

Considerando o longo prazo de inatividade do Camp Nou por conta das reformas, o Barcelona precisará de um "novo lar" para mandar os seus jogos até o fim do processo. O nome oficial ainda não foi revelado, mas o Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, é a escolha mais óbvia.