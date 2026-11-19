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O ponta Carlos Forbs, do Club Brugge, tornou-se alvo de Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Everton e Brentford para a janela de janeiro. O jogador de 22 anos impressionou olheiros da Premier League na noite de terça-feira ao marcar seu primeiro gol pela seleção principal de Portugal vestindo a icônica camisa 7.

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Clubes ingleses monitoram destaque na Bélgica

Segundo o TEAMtalk, uma transferência de Forbs de volta à Inglaterra na janela de janeiro é uma possibilidade cada vez maior, enquanto vários clubes da primeira divisão avaliam apresentar propostas formais. O Villa é descrito como um grande admirador do atacante português, enquanto Newcastle, Brighton, Everton e Brentford acompanham de perto sua evolução. Representantes de vários clubes da Premier League teriam comparecido ao jogo na noite de terça-feira para vê-lo em ação.

Camisa histórica acompanha gol da vitória pela seleção

Forbs teve um retorno memorável ao solo britânico naquela partida entre seleções disputada no meio da semana: marcou o gol da vitória de Portugal sobre o País de Gales. Foi seu primeiro gol pela seleção principal, com um significado ainda maior por ele ter se tornado o primeiro jogador a herdar a famosa camisa 7 da seleção após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção .

A atuação de destaque pela seleção deu sequência à excelente fase do jogador no futebol belga nesta temporada. Nas primeiras 10 partidas da Jupiler Pro League em 2026/27, o ponta somou três gols e cinco assistências. Pelo Brugge, também registrou dois gols e três assistências em quatro jogos da Champions League.

Ida para a Bélgica revitaliza carreira promissora

Formado nas renomadas categorias de base do Ajax, Forbs já conhece o futebol inglês depois de passar a temporada de 2024 emprestado ao Wolves. A reportagem ressalta, porém, que sua breve passagem pelo Molineux não é considerada um retrato justo de sua capacidade nem do patamar que pode alcançar no futebol.

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Sua transferência em definitivo para o Brugge, no verão europeu de 2025, ofereceu a plataforma ideal para reconstruir sua reputação e elevar suas atuações a outro nível. Agora, com contribuições decisivas constantes, sua velocidade, suas arrancadas em direção ao gol e sua criação de chances no terço final convenceram os responsáveis pelas contratações dos clubes ingleses de que ele possui as qualidades necessárias para se destacar na Premier League.

Janela de janeiro testará a disposição do Brugge

O TEAMtalk confirma que o interesse dos clubes da Premier League é real, enquanto eles avaliam suas opções de ataque antes da reabertura da janela de janeiro. Como Forbs tem contrato com o Brugge até junho de 2029, o clube belga chega ao novo ano em uma posição forte para negociar. Ainda assim, sua rápida ascensão nas competições nacionais e europeias garante que seu nome continuará em destaque durante toda a janela de janeiro.