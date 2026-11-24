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A Federação Marroquina de Futebol se prepara para uma nova rodada jurídica no caso da final da Copa Africana de Nações de 2025. A entidade anunciou que pretende recorrer ao Tribunal Federal Suíço contra a decisão da Corte Arbitral do Esporte que devolveu o título à seleção do Senegal, em um movimento que representa a última tentativa do Marrocos de contestar a decisão.

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Apesar de a Federação Marroquina insistir em dar sequência aos trâmites jurídicos, recorrer ao Tribunal Federal Suíço não lhe dará uma chance direta de recuperar o título. As atribuições desse tribunal se limitam a revisar os aspectos jurídicos da decisão da Corte Arbitral do Esporte, sem interferir na definição de um novo campeão do torneio, segundo a emissora francesa "RMC Sport".

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou sua decisão nesta terça-feira, anulando a sentença do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol, que havia declarado o Marrocos vencedor da final depois de considerar que a seleção do Senegal abandonou a partida. Com isso, o título voltou para os Leões da Teranga, após cerca de oito meses de disputa jurídica sobre o resultado da decisão.

A final da Copa Africana de Nações de 2025 teve momentos de tensão: os jogadores do Senegal deixaram o gramado em protesto contra a marcação de um pênalti a favor do Marrocos, até que Sadio Mané interveio para convencer os companheiros a voltar e concluir a partida. Na sequência, Brahim Díaz desperdiçou a cobrança com uma cavadinha à Panenka, e a seleção senegalesa garantiu a vitória por 1 a 0 na prorrogação.

A CAS fundamentou sua decisão no entendimento de que o árbitro tem poder discricionário absoluto para retomar a partida ou encerrá-la definitivamente. A corte explicou que a decisão de dar sequência ao jogo foi tomada depois que as duas seleções voltaram ao campo e manifestaram o desejo de retomar o confronto, o que, na avaliação do tribunal, cumpriu as condições para a continuidade da partida.

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A decisão provocou forte repercussão no Marrocos, onde a Federação Marroquina de Futebol anunciou que rejeita a conclusão da Corte Arbitral do Esporte , afirmando em comunicado oficial que pretende seguir pela via jurídica e apresentar recurso ao Tribunal Federal Suíço, a última instância disponível para contestar a sentença.

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O Tribunal Federal Suíço funciona de forma semelhante à Corte de Cassação da França. Ele não tem competência para reexaminar os detalhes do caso nem para decidir novamente quem é o campeão do torneio, mas pode avaliar se a decisão está correta do ponto de vista jurídico e, caso identifique irregularidades que exijam intervenção, pode anular a sentença da Corte Arbitral do Esporte.

Se o Tribunal Federal Suíço decidir anular a sentença, não declarará o Marrocos campeão da Copa Africana de Nações de 2025. Em vez disso, devolverá o caso à Corte Arbitral do Esporte para que seja julgado novamente, o que significa a abertura de um novo processo jurídico que pode durar vários meses até uma decisão final.

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Assim, o Tribunal Federal Suíço terá apenas duas opções. A primeira é rejeitar o recurso e manter a decisão da Corte Arbitral do Esporte, o que significa que o Senegal continuará sendo considerado campeão africano. A segunda é anular a decisão e devolver o caso à corte esportiva para que o processo seja reexaminado, sem ter o direito de conceder o título diretamente à seleção marroquina.

Dessa forma, as esperanças do Marrocos de recuperar o título da Copa Africana de Nações dependem de sua capacidade de provar a existência de uma falha jurídica que justifique a anulação da decisão da Corte Arbitral do Esporte. Mesmo que tenha sucesso nessa etapa, porém, isso não bastará para garantir o título aos Leões do Atlas, já que o caso voltará à fase de revisão jurídica, à espera de uma nova decisão da corte esportiva.