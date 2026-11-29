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O ex-árbitro alemão Patrick Ittrich fez uma previsão sobre o tempo de suspensão de Joshua Kimmich, jogador do Bayern de Munique, expulso contra o Hamburgo pela 11ª rodada da Bundesliga, neste sábado, no Volkspark, em partida que terminou empatada sem gols. O motivo foi a agressão ao adversário Alexander Røssing-Lelesiit, que teve o cabelo puxado pelo alemão.

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Ittrich, que atua como analista de arbitragem, explicou que a punição dependerá do que o árbitro da partida, Bastian Dankert, registrar em sua súmula, mas previu que ela será de pelo menos 3 jogos.

Em declarações à emissora "Sky Sport Alemanha", o ex-árbitro destacou que vários fatores serão levados em conta na definição da pena, entre eles se a súmula mencionará a provocação do adversário a Kimmich e se o jogador do Bayern pediu desculpas após o lance.

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O Bayern sofreu um duro golpe aos 44 minutos, quando o árbitro Bastian Dankert mostrou o cartão vermelho direto a Kimmich, após revisão do VAR, por ter puxado o cabelo do jogador do Hamburgo Alexander Røssing-Lelesiit, depois de receber um empurrão do adversário.

O lamento de Kimmich

Em declarações à imprensa após a partida, Kimmich disse: "Foi um grande erro. Não há nenhuma justificativa. Mesmo uma hora depois, ainda não consigo entender por que fiz aquilo. Foi totalmente desnecessário e extremamente estúpido. Preciso pedir desculpas ao time".

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O capitão do Bayern acrescentou: "Considerando a situação geral que estamos vivendo, o que eu fiz não tem nenhuma justificativa".

E prosseguiu: "Preciso pedir desculpas ao time. Realmente não consigo explicar o que aconteceu. Foi uma atitude extremamente estúpida, e fico feliz por termos conseguido, mesmo assim, somar um ponto. Esse não é o tipo de comportamento que costumo ter".

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E completou: "Não houve nenhum contato ou discussão de qualquer tipo entre mim e o jogador durante a partida. Gostaria de poder dar uma explicação para o que aconteceu, mas é difícil até para mim mesmo entender".

O regulamento da Federação Alemã de Futebol diferencia conduta antidesportiva de agressão a um adversário.

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De acordo com os esclarecimentos oficiais da federação, uma agressão pode render ao jogador uma suspensão de 6 semanas a 6 meses, mas a pena mínima pode ser reduzida para 3 jogos se o atleta tiver sofrido conduta antidesportiva do adversário imediatamente antes do lance ou se o caso for considerado uma agressão leve.

Em 2023, a Federação Alemã já havia suspendido Kimmich por dois jogos da Bundesliga após sua expulsão contra o Darmstadt.

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No entanto, o episódio atual é de natureza diferente, o que torna decisiva a decisão do tribunal desportivo da Federação Alemã, esperada para a próxima semana, na definição do tempo de ausência do jogador da seleção alemã no Bayern de Munique.

A expulsão de Kimmich prejudicou o time bávaro, que voltou a não vencer, depois do empate por 1 a 1 com o Colônia na Bundesliga e da derrota por 2 a 1 para o francês Lille na Champions League.