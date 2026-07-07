Novo ataque a Mbappé em uma coletiva de imprensa tumultuada: “Não me subestime, seu ‘descarado’”

A senadora paraguaia Celeste Amarela desencadeou uma crise diplomática sem precedentes entre o Paraguai e a França, após atacar o astro da seleção francesa Kylian Mbappé com declarações racistas chocantes. Em seguida, ela deu uma entrevista coletiva nesta terça-feira, na qual se recusou a pedir desculpas e acusou a FIFA de estar por trás da crise, e dirigiu uma mensagem de advertência ao atacante do Real Madrid: “Não me subestime, Mbappé”.

Durante uma coletiva de imprensa organizada especialmente para discutir essa questão, a senadora paraguaia Celeste Amarela voltou a falar sobre o atacante francês, dizendo: “Esse selvagem nem sequer aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, ele se alimentava de leite de coco, e o ser mais civilizado de que já ouviu falar foi o chimpanzé. Você deveria ter apontado o dedo do meio para ele, Orlando Gil. Eu faço isso no Senado e nada acontece. Ele é um camaronês colonizado, que finge ser francês, ressentido, recém-rico, arrogante e feio”.

E acrescentou, em declarações que causaram grande comoção: “Ele ficou nervoso e apavorado durante todo o jogo, assim como toda a sua equipe. Eles nem conseguiram marcar um único gol; venceram por mero acaso... A única coisa que muitos de nós criticamos é não termos dado um soco nele no final da partida. No entanto, eu não sou fã de futebol.”

Kylian Mbappé respondeu, posteriormente, às declarações da senadora paraguaia dizendo: “Senhora Celeste Amarela, você é uma mulher desprezível, não merece o seu cargo. Você não representa o Paraguai, o país que demonstrou paixão e honra durante todo o torneio. Por causa de sua imprudência e do seu racismo flagrante, o mundo já esqueceu a trajetória e os esforços históricos dos seus jogadores nesta Copa do Mundo, abrindo caminho para uma mulher incompetente que mancha a reputação do seu país”.

Mbappé acrescentou em um comunicado contundente: “Nunca permitirei que pessoas como ela espalhem seu ódio e seu racismo pelo mundo inteiro”, num momento em que essa questão está gerando um pequeno conflito geopolítico entre os governos francês e paraguaio.

No início da tarde desta terça-feira, Celeste Amarela deu uma nova entrevista coletiva, mas não foi uma oportunidade para pedir desculpas, como alguns esperavam; em vez disso, a política paraguaia reacendeu a polêmica, ao insinuar, logo no início, uma conspiração da FIFA, alegando que a entidade estaria por trás de toda a questão.

Amarála disse: “Como mencionei no meu comunicado de ontem, este assunto é entre mim e Mbappé. Não falei sobre a França. Estou falando a título pessoal; não represento ninguém, nem meu partido. Tenho o direito de expressar minha opinião, mesmo sendo senadora; sou, antes de tudo, uma cidadã. Tenho o direito de dizer o que quiser, torcer pelo time que quiser e expressar minha opinião. É um direito garantido a todos nós”.

E questionou, em tom de repulsa: “Como minhas declarações se espalharam tanto? Por que toda essa preocupação? Por que Macron ligou para o presidente do Paraguai para pedir que ele ficasse calado?”, em referência à intervenção do presidente francês Emmanuel Macron na crise.

Amárila enfatizou que “a questão não é sobre Mbappé; as pessoas não estão defendendo você, Mbappé, mas sim sobre a Fifa, que é uma força fascista. Existe um círculo vicioso entre o poder político mundial e a Fifa”, em uma acusação direta à Federação Internacional de Futebol de interferir em assuntos políticos.

E acrescentou: “Respondi ao Mbappé, e a situação quase se transformou em uma guerra. Mas essa é a FIFA. É uma autoridade que ultrapassa a soberania nacional. Eu e Mbappé somos apenas duas peças nesse jogo de xadrez, que não gira mais em torno do futebol, mas da política. Trump faz o que bem entende. Por que não temos esse poder? Por que Santiago Peña (presidente do Paraguai) não pode fazer isso?”.

E continuou, em tom irritado: “Ninguém defendeu nossos jogadores. Foi o Infantino quem ligou para Macron para que ele ligasse para o presidente e me pedisse para ficar calada. Para que eu repetisse o que Mbappé disse aos nossos jogadores em campo. Ninguém vai defender nossos jogadores. Eu farei isso, quando quiser e da maneira que eu escolher. Mbappé não me pediu desculpas, e não tenho motivo algum para isso. Escrevi o que tinha que escrever”.

Em um contraste gritante, Amarela admitiu que suas declarações foram racistas, dizendo: “Retirei o que escrevi; sim, é racismo, e por isso apaguei minha postagem. Peço desculpas a todos, odeio o racismo. Estou passando por um processo de reconstrução. Eu venho de uma sociedade em que tudo era diferente. Na Europa, eles podem fazer o que quiserem, e na França também”.

Mas logo voltou ao seu tom desafiador, dizendo: “Mas digo à Federação Francesa de Futebol que podem contratar um advogado se quiserem, mas não têm o direito de apresentar uma queixa contra mim. Não os mencionei pelo nome; se quiserem apresentar uma queixa, que o façam. Nosso governo agiu de forma vergonhosa; Macron ligou para eles, e eles entraram em contato diretamente comigo. Esses são meus comentários; não faço parte do governo, mas da oposição”.

Amárila reforçou suas críticas ao atacante do Real Madrid, dizendo: “Quando Mbappé, aquele insolente, grita na cara dos nossos jogadores, ninguém o defende. Quando um francês diz que os paraguaios são nojentos, ninguém se opõe. Não deveria ser eu a falar? Ninguém se opõe. Então eu digo que eles comem coco, e de repente vira um escândalo.”

E acrescentou, em tom exaltado: “Os paraguaios, os africanos e os sul-americanos, somos todos iguais, sofremos discriminação; para eles, somos ‘negros anões’.” A FIFA está por trás de tudo isso. Eles querem se intrometer na política. A única pessoa que pode apresentar uma queixa contra mim é o Mbappé. A França pode fazer o que quiser. Eu já sofri discriminação na Europa.”

E continuou: “Retirei o que disse, mas o Mbappé também precisa se retratar. Não se meta nos assuntos dos paraguaios, Mbappé; aqui, fomos nós que prendemos o Ronaldinho”, em referência ao famoso incidente em que o astro brasileiro foi preso no Paraguai.

Amárila encerrou sua coletiva de imprensa com uma mensagem de advertência clara a Mbappé: “Não me subestime, Mbappé”, em uma mensagem clara e direta que prenuncia uma escalada da crise entre as duas partes.