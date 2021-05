Novo atacante e função para Thiago: como o Liverpool pode superar Man City?

Os Reds conseguiram se recuperar no campeonato, mas não o suficiente para alcançar o City

O Liverpool deu adeus a temporada 2020-21, uma campanha para esquecer na maior parte dela. A classificação para a Liga dos Campeões é um sinal de esperança para esse ano, que pelo menos terminou em alta.

Com uma sequência de dez jogos sem perder na Premier League, a equipe que lutava pelo quarto lugar fez sua lição de casa e garantiu o terceiro, já que Leicester e Chelsea perderam seus jogos.

Klopp conseguiu organizar a equipe de alguma maneira, depois de muitas lesões e derrotas em Anfield.

O técnico disse que o Liverpool voltará mais forte para à próxima temporada: “Nos momentos mais difíceis você pode aprender mais e pode mostrar mais. É a melhor lição que você pode aprender da vida.”

Virgil van Dijk pelo Liverpool Foto: Getty

Sua equipe terminou com 18 pontos de vantagem sobre o City na temporada passada, quando venceu 32 das 38 partidas do campeonato, mas dessa vez terminou 17 pontos atrás. Perseguir a equipe de Guardiola novamente será uma tarefa difícil

A Goal te mostra como o Liverpool pode superar o City na próxima temporada.

Um novo atacante

É verdade que as lesões do sistema defensivo atrapalharam Klopp, mas seu ataque sofreu muito com a falta de desempenho de alguns jogadores. O torcedor tem na memória muitas partidas em que o ataque foi abaixo do esperado.

Klopp pode argumentar que foi uma fase temporária, e que isso não reflete na temporada inteira, já que nas partidas finais Roberto Firmino e Sadio Mané contribuíram muito com os Reds.

Na verdade, eles só terminaram com um gol a menos do que na temporada passada, mas precisamos lembrar que é o quarto ano juntos, e em alguma partidas Diogo Jota parecia oferecer algo diferente ao Liverpool.

Jota terminou a temporada com 13 gols, mesmo com uma lesão que durou três meses. Foi uma ótima contratação e deve melhorar ainda mais na próxima temporada, mas se o Liverpool quer realmente preocupar o City, precisa de mais opções de ataque.

Firmino precisa de competição, alguém que possa competir com ele, e eventualmente substituir o brasileiro.

Quem poderia ser? Não espere Erling Haaland, Harry Kane ou Kylian Mbappe. Mas os Reds devem ter os meios para trazer alguém especialmente caso Divock Origi, Harry Wilson e talvez Xherdan Shaqiri sejam vendidos.

Substituto para Wijnaldum

A equipe se despediu de Gini Wijnaldum, um de seus grandes nomes da atualidade no domingo (23), após cinco anos e 237 partidas.

O holandês saírá após seu contrato se encerrar em junho. Nenhum jogador fez mais aparições pelos Reds nesta temporada do que ele, foram 51 partidas.

O Liverpool tem grandes esperanças em Curtis Jones, que figurou nesta temporada, mas acredita-se que Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain algum dia se tornem fundamentais.

Agora é necessário um novo meio-campista, e Yves Bissouma, do Brighton, é opção. Klopp precisará encontrar alguém para substitui-lo.

Diogo Jota pelo Liverpool Foto: Getty

Thiago em sua posição

Thiago Alcântara começou a decolar no Liverpool logo ao fim da temporada. O jogador comandou o meio-campo do time muito bem nesses últimos jogos, assim como fez no Bayern de Munique

Ele é um jogador de futebol capaz de fazer passes que os outros nem mesmo podem pensar e está disposto a assumir a responsabilidade para definir o ritmo de jogo da equipe. Os torcedores adoraram ver ele pela primeira vez no domingo (23) e vão esperar ainda mais dele na próxima temporada.

Se o Liverpool conseguir mantê-lo em forma e conseguir isso com seus atacantes, com certeza eles serão muito fortes novamente.

Contar com sorte

Houve algum momento em que Klopp deve ter se perguntado o que ele fez para perder três zagueiros por lesões na temporada. Além disso, Tsimikas, que chegou em janeiro, acabou machucado também. Até Jordan Henderson, que pode jogar na defesa, se machucou em fevereiro.

Houve outros problemas. Alisson Becker perdeu jogos, enquanto vários jogadores, incluindo Mané, Salah e Thiago, testaram positivo para Covid-19.

Jota, Alexander-Arnold, Keita, Oxlade-Chamberlain, Milner, Shaqiri, Origi, Kostas Tsimikas estavam ausentes em várias partidas, o que significa que outros jogadores tiveram que se sacrificar durante a temporada.

Klopp espera ter Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip disponíveis para o início da pré-temporada em julho, enquanto Henderson estava no banco contra o Crystal Palace: “São nossas primeiras contratações”, disse ele. Jogadores que irão tornar a equipe mais forte imediatamente, apenas com sua presença.