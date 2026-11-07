Relatórios da imprensa revelaram a data de retorno das partidas da Liga Roshn Saudita, depois de serem interrompidas durante o período passado, em razão do adiamento da Copa da Ásia de 2027.

A Liga Roshn havia decidido adiar as partidas da décima terceira rodada, que seriam disputadas entre os dias 5 e 7 de novembro corrente, por tempo indeterminado, a fim de conceder aos clubes algum descanso após o adiamento do torneio asiático.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que a Liga Roshn elaborou um rascunho com as novas datas das partidas da competição no restante da temporada.

O rascunho incluiu a realização das partidas da décima terceira rodada, que havia sido adiada anteriormente, entre os dias 26 e 28 de novembro corrente.

Isso significa que o retorno da liga saudita será adiado por uma semana inteira, após o fim do período de parada internacional, já que a décima quarta rodada seria disputada entre os dias 19 e 21 de novembro, antes de ser transferida para os dias 3 e 5 de dezembro próximo.

Em seguida, as partidas da décima quinta rodada serão disputadas de 10 a 12 de dezembro, a décima sexta de 15 a 18 do mesmo mês, e a décima sétima nos dias 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro.

O mês de janeiro verá a disputa da décima oitava rodada entre os dias 7 e 9, a décima nona de 14 a 16, a vigésima de 21 a 23, e a vigésima primeira de 28 a 30 do mesmo mês.

Apenas 4 rodadas serão disputadas no mês de fevereiro, em meio à realização das partidas dos torneios asiáticos: a vigésima segunda de 4 a 6, a vigésima terceira de 11 a 13, a vigésima quarta de 18 a 20, e a vigésima quinta de 25 a 27 do mesmo mês.

A vigésima sexta rodada será disputada de 11 a 13 de março, seguida pela vigésima sétima de 18 a 20, antes do início do período de parada internacional de 22 a 30 do mesmo mês.

As competições da liga saudita retornam em abril com a vigésima oitava rodada, de 2 a 4, depois a vigésima nona de 8 a 10, e a trigésima de 15 a 17.

Já as quatro últimas rodadas serão disputadas no mês de maio, começando pela trigésima primeira de 6 a 8, depois a trigésima segunda de 12 a 14, a trigésima terceira de 20 a 22, e por fim a última no dia 28 do mesmo mês.

Em contrapartida, as partidas das oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas serão disputadas no dia 30 de novembro corrente e 1 de dezembro próximo, e as quartas de final nos dias 1 e 2 de fevereiro próximo.

As semifinais serão realizadas nos dias 4 e 5 de maio próximo, antes da realização da partida final em um dos dias 1 ou 2 de junho próximo.

Quanto ao torneio da Supercopa Saudita, suas datas antigas foram mantidas, sendo realizado no Estado do Kuwait entre os dias 19 e 23 de dezembro próximo.

Vale lembrar que há algumas partidas adiadas da décima rodada cuja data proposta não foi revelada nesse rascunho, à frente delas a partida do clássico entre as equipes do Al-Ahli e do Al-Nassr.