Novidades sobre a grande negociação: Diomande evita o risco por causa do Real Madrid

O Real Madrid continua trabalhando para fechar a contratação do marfinense Yan Diomande, ponta do Leipzig, com as negociações entre os dois clubes seguindo em andamento, sem que um acordo definitivo tenha sido alcançado até o momento.

De acordo com o jornalista alemão Florian Plettenberg, repórter da rede "Sky Sport - Alemanha", "ainda não há acordo definitivo entre Real Madrid e Leipzig sobre Yan Diomande, após novas negociações realizadas hoje".

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Plettenberg continuou: "Isso foi confirmado por todas as partes envolvidas. E, a menos que aconteça algo excepcional antes da meia-noite, as negociações prosseguirão amanhã pela manhã".

E acrescentou: "O negócio segue de pé. Diomande também esteve no Leipzig hoje, onde realizou treinos com carga física controlada, para evitar colocar a negociação em risco. O Real Madrid está pressionando para concluir a transferência ainda nesta semana".

Diomande tem 19 anos, atua na posição de ponta, chegou ao Leipzig no verão de 2025 vindo do Leganés, da Espanha, e fez uma temporada de destaque no Campeonato Alemão.

Também disputa a contratação o Paris Saint-Germain, além de circularem notícias sobre o interesse tanto do Liverpool quanto do Manchester City no astro da Costa do Marfim.



