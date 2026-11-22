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A Província Oriental da Arábia Saudita está prestes a conquistar o direito de sediar as fases eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia Elite. A região ampliou consideravelmente suas chances na corrida para receber a etapa continental centralizada e se tornou a opção mais provável, com até 70% de chance, à frente de Jidá, que segue nos planos dos órgãos envolvidos. Agora, resta aguardar a decisão final que definirá o destino das principais etapas continentais da próxima temporada.

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A Arábia Saudita deve sediar as fases eliminatórias do torneio entre 23 de abril e 1º de maio de 2027. Há uma intensa movimentação para concluir os preparativos organizacionais e técnicos e garantir que as instalações esportivas que receberão as equipes participantes estejam prontas antes do anúncio oficial da cidade-sede.

Segundo informações do jornal saudita "Asharq Al-Awsat", as cidades de Dammam e Khobar passaram a liderar a disputa após entrarem com força na corrida para receber a etapa asiática centralizada. Elas contam com três estádios principais, o que reforça a capacidade da Província Oriental de organizar o evento.

A lista de estádios cotados para receber as partidas inclui o Estádio Aramco, o estádio do Al-Ettifaq e o Estádio Príncipe Mohammed bin Fahd. Essas instalações representam um ponto forte da candidatura da Província Oriental e lhe dão uma vantagem clara no processo de escolha em andamento com Jidá.

Esses desdobramentos ocorrem em um momento em que os organizadores buscam um local capaz de atender às exigências do torneio, tanto em relação aos estádios principais quanto às instalações de treinamento e hospedagem, de modo a garantir que a competição tenha um nível de organização à altura da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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Por outro lado, a Federação Saudita de Futebol e a Confederação Asiática de Futebol aguardam um relatório completo do Ministério do Esporte, com uma avaliação abrangente do grau de preparação das instalações esportivas e dos campos de treinamento, antes de tomarem a decisão final sobre a cidade que receberá as fases eliminatórias.

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O relatório é considerado decisivo para definir a cidade-sede, sobretudo porque as exigências do torneio preveem oito campos de treinamento para as equipes classificadas para a fase final. Isso coloca sob os holofotes a infraestrutura esportiva e sua capacidade de atender às necessidades técnicas das equipes.

A avaliação não se limita à preparação dos estádios de jogo. Ela também abrange a capacidade de oferecer instalações de treinamento adequadas, além da conclusão dos preparativos logísticos e organizacionais necessários para receber as equipes e as comissões técnicas e administrativas, garantindo a fluidez de seus deslocamentos durante toda a competição.

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Compromissos do campeonato nacional podem complicar os planos

O calendário das partidas e a coordenação com a Saudi Pro League estão entre as principais questões a serem resolvidas antes do anúncio da decisão final, já que alguns dos estádios candidatos recebem jogos dos clubes locais durante a temporada.

Os estádios do Al-Ettifaq e do Al-Khaleej estão entre as instalações que exigem uma coordenação precisa das datas de uso, para evitar qualquer conflito entre os jogos da Saudi Pro League e as exigências da etapa asiática, sobretudo diante do curto período definido para a realização das fases eliminatórias.

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Os resultados da avaliação técnica e organizacional devem ajudar a determinar se a Província Oriental é capaz de atender a todas as exigências no período estipulado, sem afetar os compromissos dos clubes locais nem o calendário das competições continentais.

Apesar de a Província Oriental estar à frente com 70%, esse índice não representa uma decisão oficial, mas reflete o equilíbrio atual da disputa com base nos dados disponíveis. Jidá continua sendo a segunda opção em análise pelos órgãos envolvidos.

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Enquanto o relatório do Ministério do Esporte não sai, todas as possibilidades seguem em aberto até que a candidatura seja analisada em todos os seus aspectos. O destino final do "torneio centralizado da Elite" deve ficar claro depois da confirmação da preparação dos estádios e das instalações de treinamento e da capacidade de cumprir as exigências organizacionais do torneio.