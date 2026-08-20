Leon Goretzka parecia ter a difícil tarefa de escolher. Atlético de Madrid, Juventus de Turim, Milan, Inter de Milão - até o campeão inglês Arsenal teriam demonstrado interesse no meio-campista central nos últimos meses.

E por que não? Embora Goretzka, em sua última de oito temporadas pelo Bayern de Munique, na maioria das vezes tenha sido apenas espectador nos jogos realmente grandes ou tenha entrado do banco pouco antes do fim, ele ainda era uma peça importante nos planos do técnico Vincent Kompany. Sobretudo na Bundesliga, decidida cedo, o jogador de 31 anos aparecia regularmente entre os titulares. Em todas as competições, ele acabou somando ainda respeitáveis 48 partidas, embora sua saída já tivesse sido tornada pública em janeiro.

O ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann chegou a dar indiretamente a Goretzka, em sua muito debatida entrevista à kicker no início de março, uma garantia de titularidade para a Copa do Mundo. Ainda que o antigo treinador do Bayern não tenha transformado suas palavras em ações neste e em alguns outros casos, e Felix Nmecha e Aleksandar Pavlovic tenham acabado recebendo a preferência, isso sublinhou o status que o nascido em Bochum tinha naquele momento.

Quase três meses após a vexatória eliminação da seleção alemã, incluindo três entradas ao longo do torneio, a situação de Goretzka parece, no entanto, ter mudado de forma fundamental. Da "situação privilegiada", como ele próprio ainda chamou sua busca por clube em maio, já quase não se pode mais falar. O mesmo vale para negociações concretas com um novo empregador. Em vez disso, ele foi atingido por uma novidade amarga: Goretzka está, de fato, sem clube pela primeira vez na carreira.

Novidade em sua carreira: por que Leon Goretzka ainda está sem clube?

As declarações recentes do especialista em transferências Gianluca Di Marzio reforçam ainda mais a impressão de que a situação está ficando apertada para Goretzka. A janela de transferências nas principais ligas da Europa fecha em 1º de setembro; até lá, os campeonatos já terão começado há muito tempo, e os grandes clubes que disputam competições europeias precisam definir seus elencos pouco depois do fechamento da janela.

"No momento, não há interesse em Leon Goretzka", disse o renomado jornalista italiano ao portal Wettfreunde. Também não estaria se desenhando uma assinatura na Serie A, durante muito tempo considerada um destino provável para o jogador de 73 partidas pela seleção, enquanto Luka Modric, hoje com 40 anos, chegou até a renovar seu contrato em Milão. Por outro lado, seria "realmente estranho que ele esteja sem contrato, porque é um jogador incrível".

O ponto crucial: ao que tudo indica, Goretzka estaria fazendo exigências salariais altas demais. Falou-se nos jornais, entre outras coisas, em sete milhões de euros líquidos por ano e em um gordo bônus de assinatura de dez milhões de euros. Isso significaria, em contrapartida, que ele dificilmente estaria disposto a fazer concessões. Em Munique, Goretzka teria recebido supostamente 13 milhões de euros brutos. Muito dinheiro, reclamavam com frequência os críticos das renovações contratuais fechadas à época depois da conquista do sextete de Goretzka, Joshua Kimmich ou Serge Gnabry, que prejudicaram de forma duradoura a estrutura salarial dos bávaros.

Também fora da Itália, os grandes clubes aparentemente consideram um salário assim para Goretzka, apesar de todas as suas qualidades indiscutíveis, algo totalmente utópico. Pelo visto, nenhum clube ainda quis atender às suas exigências.

Ainda assim, o exemplo do Chelsea deixa claro que jogadores acima dos 30 anos ainda têm mercado na Inglaterra. Em meio à sua febre de contratações, o técnico Xabi Alonso trouxe o atacante Danny Welbeck (35) e Jordan Henderson (36), que, assim como Goretzka, atua no centro, contratando de forma totalmente surpreendente logo dois "veteranos". As opções, porém, vão ficando cada vez mais escassas com o passar do tempo. A impressão é que Goretzka já depende quase de lesões graves para conseguir um lugar em um clube com ambições de título e presença em competições europeias.

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Quase sem opções: Leon Goretzka vai agora para a Turquia?

Uma saída pode ser a Turquia, hipótese também levantada por Di Marzio. "Porque lá se paga muito dinheiro por jogadores sem taxa de transferência. Portanto, não me surpreenderia se Goretzka se transferisse para a liga turca", disse ele.

Neste verão, a tendência de dar o passo rumo à Süper Lig ainda no auge da idade futebolística ou muito antes do ápice da carreira se intensificou mais uma vez. Entre os exemplos de destaque estão Dusan Vlahovic (26, Besiktas Istambul), Mason Greenwood (24), Nathan Ake (31, ambos Fenerbahçe Istambul) e Mohamed Salah (34, Trabzonspor). O poder de compra no Bósforo aparentemente é maior do que nunca - e o principal nome do setor, o Galatasaray Istambul, de Leroy Sané, companheiro de longa data de Goretzka, sequer se mexeu até agora.

Uma transferência para os Estados Unidos ou para a Arábia Saudita, por outro lado, é mais do que improvável. Ele já havia descartado este último destino em 2023. "Se alguns jogadores se sentem atraídos para lá no outono de suas carreiras, é um direito deles", disse ele na época à Sport1, deixando claro: "Mas eu, pessoalmente, posso descartar isso absolutamente. Eu claramente preferiria Bochum ou Schalke."

Uma volta ao seu amado Ruhr, porém, também não deve ser assunto neste momento. No VfL, entretanto, já existem esperanças de um reencontro quando Goretzka, daqui a alguns anos, também chegar ao fim do outono de sua carreira. "Leon deixou muita gente orgulhosa em Bochum. Ele ainda vai jogar mais uma vez no mais alto nível e depois, esperamos, voltar. Esse é o nosso grande desejo – e esperamos que também seja o dele", disse o diretor executivo esportivo Ilja Kaenzig em junho à Sport Bild.

Mas, no momento, há um grande ponto de interrogação sobre o lugar em que Goretzka mostrará, até lá, sua classe, sem dúvida ainda existente, nesse "nível" mencionado. No pior dos casos, essa novidade pessoal pode até se tornar um estado permanente.

Leon Goretzka: números pelo Bayern de Munique e pela seleção alemã