Novela Icardi-Inter: cirurgia no joelho pode encerrar temporada do atacante

Argentino segue afastado do elenco e tem futuro indefinido

Em mais um capítulo da novela envolvendo o atacante Mauro Icardi e a , desta vez a novidade pode ser o fim prematuro da temporada para o jogador por conta de uma cirurgia no joelho.

A novidade aparece a quatro dias do Derby della Madonnina contra o , às 16h (de Brasília) deste domingo (com transmissão ao vivo e exclusiva do DAZN), e pode aumentar a chance de o jogador sair do elenco Nerazzurri.

Segundo o Corriere dello Sport, o camisa 9 quer tratar de sua situação no clube diretamente com o dono da equipe, Steven Zhang. Esse encontro, no entanto, não deve acontecer, já que Zhang não pretende assumir a tarefa que está nas mãos do presidente, Beppe Marotta.

Uma venda não está descartada, mas a Inter já avisou que não está disposta a liberá-lo de maneira fácil. e são os times especulados no mercado italiano como interessados em contar com o argentino.

Icardi se afastou de maneira voluntária das atividades da Inter após a negociação para a renovação contratual conduzida por Wanda Nara, sua esposa e empresária, não chegar a um consenso com a diretoria do clube de San Siro.