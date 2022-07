"Novela Dembelé" se aproxima do capítulo final com Barcelona otimista

Jogador francês está próximo de ter seu vínculo renovado com o Barça, mas com redução salarial

Depois de muitas especulações, tudo indica que a 'novela Dembélé' está próxima de chegar ao final com a renovação de contrato do jogador no Barcelona.

Muito foi falado a respeito do futuro de Dembélé. A renovação de contrato, que pareceu estagnada por diversos momentos, parece que finalmente será assinada em breve e com algumas mudanças importantes.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Barça ofereceu uma redução de 40% do salário e o jogador campeão do mundo pela França teria aceitado os termos.

O novo contrato de Dembélé com o clube blaugrana seria até 2024, ou seja, dois anos de vínculo. Vale lembrar que atualmente o francês está sem clube, já que seu contrato expirou em 1º de julho e, em tese, ele já poderia assinar de graça com outro clube.

O ponta chegou cheio de badalação ao Camp Nou, em agosto de 2017, pois fora o escolhido para substituir Neymar, que tinha sido vendido ao PSG. As expectativas eram altas e o atleta não conseguiu cumprir o que se esperava dele. As lesões também o atrapalharam muito.

Desde então, ele participou de 150 jogos, sendo 91 como titular. Nesse período anotou 32 gols e deu 33 assistências.