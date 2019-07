Novela com Pogba, Real Madrid e Manchester United tem data para acabar: 8 de agosto

Manchester United viaja à Austrália neste domingo (7). Não se espera que o francês fique na Europa. Em 8 de agosto, se fecha o mercado na Inglaterra

Depois de realizar cinco contratações para a próxima temporada, e com o interesse por Neymar mais distante, o tenta finalizar uma operação a mais neste verão: Paul Pogba.

O francês é considerado uma incorporação estratégica por parte de Zidane, e é uma operação que demanda ainda mais tempo. Como a Goal já publicou, a ideia inicial era tê-lo no início da pré-temporada. No entanto, se não for possível, o clube está disposto a tentar no decorrer do mercado da bola.

Desta forma, o verão fica cada vez mais longo para Pogba. Há várias datas importantes no momento da operação. Uma delas foi quando, há 15 dias, o próprio jogador francês disse em público que era momento de "provar novos desafios" em sua carreira. O momento em que se colocou no mercado oficialmente aos olhos de todos. e Real Madrid, basicamente, são os interessados.

A seguinte data chave chegará nesta semana, quando Pogba terá que iniciar a pré-temporada pelo , que começou nesta segunda-feira (1), sem o meio-campista. Segundo a Goal apurou, se espera que os demais atletas do time cheguem ao centro de treinamentos neste dia para iniciar as avaliações físicas de maneira quase personalizada antes de se iniciara as sessões de treinamento. No domingo (7), eles viajarão a Perth, na para a fase seguinte da pré-temporada.

A Goal apurou que o próprio Pogba está determinado a pressionar o Manchester United de todas as formas para deixar o Old Trafford neste verão europeu. Inclusive, ele pode pedir um "transfer request". No entanto, de momento, não se espera que o francês possa declarar em rebeldia e não se suba ao avião a caminho da Oceania no fim de semana.

A janela de transferências na se encerra em 1 de setembro, enquanto na o fim acontece antes, em 8 de agosto. Esta segunda data é tida como a definitiva para saída do atleta, uma vez que os Red Devils precisa remontar o seu plantel.