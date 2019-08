'Novela Balotelli' no Flamengo faz Anelka bombar nas redes; veja os memes

Com a informação do possível acerto do atacante italiano com o Brescia, as redes sociais já se encheram de memes e brincadeiras

O está abertamente tentando a contratação de Mario Balotelli. A comissão Rubro-Negra está na tentando a negociação com o ex-jogador da , e da seleção italiana. Porém, na manhã dessa quarta-feira (14) surgiram informações de que o atacante estaria com o acerto encaminhado com o modesto Brescia, recém-promovido à da Itália.

Com isso, a internet não perdoou e, embora o Flamengo nunca tenha anunciado nada, as brincadeiras com Anelka no e Drogba no voltaram com força. No caso do Galo, o ex-presidente do clube Alexandre Kalil postou no Twitter à época que o atacante francês estava fechado com o time de Minas Gerais. O caso de Drogba no Corinthians foi mais discreto, mas alimentou as esperanças do torcedor. No final um comunicado "Valeu, Drogba" virou motivo de chacota dos rivais do .

Mais artigos abaixo

No final da manhã dessa quarta-feira (14) a expressão 'Anelka' era o quinto assunto mais comentado no Twitter no . Minutos depois o 'Brescia' despontou como segundo tópico mais falado na rede social.

Veja os principais memes e brincadeiras com a situação da 'novela Balotelli':

Não vejo a hora desse encontro incrível acontecer no futebol brasileiro: Anelka e Balotelli disputando a artilharia da Série A pic.twitter.com/qCjvUIXLb7

— Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) August 14, 2019

- Drogba!



- Fala, Anelka!



- Olha lá os brazucas achando que a zoeira tinha terminado! pic.twitter.com/7LSpZ70VV7

No meu Bomba Patch, o Anelka jogou no Galo! pic.twitter.com/cHVcSY62Yb

— Equipe Bomba Patch (@bombapatchgeo) August 14, 2019

Que maldade sua, tem foto do Anelka com camisa do galo sim pic.twitter.com/ICpBU6kiZd

Provavelmente está no mesmo vôo do Anelka e do Drogba 😅 https://t.co/Lc5CGUUlEo

Anelka no Atlético: 🚫

Drogba no Corinthians: 🚫

Balotelli no Flamengo: 🚫

Cavani no : ⌛️

— Grazielle Junqueira 🇦🇹 (@mischmaschmag) August 14, 2019

“DROGBA NO TIMÃO”

“ANELKA NO GALO”

“VEM SER FELIZ NO MENGAO BALOTELLI!!” pic.twitter.com/cxpfi7sZZa

Fiz o rascunho da nota do Flamengo sobre o Balotelli caso ele vá pro Bréscia. Não é um novo Anelka é do galo, mas pode ser um Drogba!!! pic.twitter.com/3UlpisCkHI

— JAMES BELUSHI (@oficialpales) August 14, 2019

Dos criadores de “Drogba no Corinthians” e “Anelka no galo”, vem aí “Balotelli no Flamengo”.

— Diego Müller (@diegosilva23_) August 14, 2019