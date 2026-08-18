"O jogador nascido em Hannover fez seus gols em todos os lugares por onde passou", comemorou o West Ham United no início de agosto de 2024 ao anunciar a contratação de Niclas Füllkrug. Tim Steidten, hoje planejador de elenco do 1. FC Köln, na época diretor técnico do West Ham e muito familiarizado com Füllkrug pelos tempos em comum no Bremen, havia levado o atacante para Londres.

Quase exatamente dois anos depois, é preciso constatar: nem em todos os lugares onde Füllkrug jogou ele fez seus gols. A conta amarga para o tradicional clube inglês rebaixado para a segunda divisão: cada um dos raros gols de Füllkrug custou nada menos que nove milhões de euros.

Em 2024, 27 milhões de euros em taxa de transferência saíram da Inglaterra para Dortmund. E Füllkrug marcou apenas três gols em 29 partidas pelo West Ham, sendo que o último deles data de abril de 2025. Como um empréstimo ao AC Milan na segunda metade da temporada passada também deu muito errado, Füllkrug de repente se viu diante do absoluto nada. Os Hammers queriam se livrar dele ainda neste verão, apesar de contrato até 2028, ele não tem papel algum no planejamento e, mais recentemente, aparecia até sem número na lista oficial do elenco. Sua camisa 11 já havia sido assumida pelo companheiro de ataque Taty Castellanos durante o empréstimo de Füllkrug ao Milan.

Do ponto de vista do romantismo no futebol, o fato de ele estar encostado em Londres agora torna possível um verdadeiro impacto: Füllkrug deve voltar ao Werder Bremen, e, segundo relatos da imprensa, o clube da Bundesliga inicialmente o contratará por empréstimo de um ano. No extremo norte, onde um dia também cresceu como jogador, Füllkrug havia ascendido à seleção nacional há alguns anos. Será que ele pode voltar a florescer ali, finalmente viver tempos melhores de novo?

A outra pergunta que se fez com frequência em torno de Füllkrug nos últimos dias é: como isso pôde chegar a esse ponto? Afinal, Füllkrug foi para o West Ham vindo da melhor fase de sua carreira e se via muito bem preparado para a melhor liga do mundo. Depois de finalmente ficar livre de lesões, Füllkrug primeiro recolocou o Werder na Bundesliga e depois, em 2022/23, também se tornou garantia de gols na elite alemã. A recompensa foi a estreia na seleção alemã em novembro de 2022 e, pouco depois, Füllkrug foi um dos poucos pontos positivos do time da DFB na decepcionante Copa do Mundo do Catar.

Niclas Füllkrug no verão de 2024: final da Champions com o BVB, supercoringa na equipe da DFB

Até o verão de 2024, o atacante se tornou peça indispensável no elenco da seleção, convenceu como garante do bom ambiente e com forte média de gols, e brilhou na Eurocopa de 2024 em casa como um joker importante. Na temporada anterior, ele era o atacante número 1 do Borussia Dortmund, esteve com o BVB na final da Champions League e marcou gols importantes no caminho até lá. Füllkrug, um jogador de explosão tardia, então poupado de lesões, parecia ainda ter alguns anos promissores pela frente.

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A saída de Dortmund após apenas um ano foi, vista de fora, bastante surpreendente. É verdade que o BVB havia contratado em 2024 um concorrente de peso com Serhou Guirassy, mas, ainda assim, ao que tudo indica o então técnico Nuri Sahin gostaria de ter mantido Füllkrug. Para os dirigentes do Borussia, o principal argumento a favor de negociá-lo novamente tão cedo foi a viabilidade econômica. Afinal, o West Ham ofereceu 27 milhões de euros, ou seja, dez milhões de euros a mais do que o próprio clube havia transferido para Bremen doze meses antes. Um lucro com transferência muito bem-vindo.

Na verdade, como era a expectativa unânime, o estilo de jogo fisicamente robusto de Füllkrug deveria combinar bem com a Premier League. O fato de que isso no fim não aconteceu foi admitido por ele mesmo em entrevista à kicker em fevereiro, quando explicou que teve no West Ham "poucos contatos com a bola dentro e ao redor da área". "E é exatamente aí que está principalmente a minha força."

Também faz parte da verdade que Füllkrug teve muito azar com lesões após sua mudança para a Premier League. Primeiro, o tendão de Aquiles incomodou e o tirou de ação por meses; apenas um mês depois do retorno, uma lesão na coxa o paralisou. Assim, encontrar ritmo foi simplesmente impossível em sua primeira temporada no West Ham. No segundo ano, tudo deveria melhorar, e melhorou a princípio. Pelo menos nas sete primeiras rodadas, que ele conseguiu disputar sem lesões, embora sem convencer de forma alguma. Veio então a lesão seguinte, antes que na virada de 2025 para 2026 uma saída passasse a se desenhar por um longo tempo.

Empréstimo de Niclas Füllkrug ao Milan começa de forma promissora, mas depois é decepcionante

Füllkrug queria recomeçar em outra liga, em outro ambiente. Embora tenha enfatizado que pensar na Copa do Mundo não foi decisivo para isso, o sonho de participar do Mundial certamente teve algum peso quando ele se juntou ao AC Milan por empréstimo no início de janeiro.

"Sinto que o jogo combina claramente melhor comigo do que na Premier League", disse Füllkrug após suas primeiras partidas na Serie A. "The Fußballgott has arrived", escreveu o Milan no X, quando Füllkrug marcou, em meados de janeiro, apenas três minutos após entrar em campo, o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Lecce. "Claro que sabemos que tipo de atacante incrível Füllkrug é. Ele já provou isso no passado. Ele traz características para a nossa equipe que são muito importantes", elogiou Alexis Saelemaekers, que deu a assistência.

Entre os torcedores do Milan, Füllkrug tinha um prestígio muito especial porque marcou o gol de ouro contra o Lecce com o dedo do pé quebrado. "Sou alemão, nós somos fortes, sabemos lidar com a dor", disse ele, rindo, e ressaltou: "Não quero perder nenhum jogo pelo AC Milan." Sua popularidade em San Siro cresceu rapidamente, e o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, também alimentou no fim de janeiro a esperança por uma vaga no elenco da Copa do Mundo: "Ele está jogando muito mais do que no West Ham, e isso também nos beneficia", disse Völler à Gazzetta dello Sport.

Hoje sabemos que nem a participação de Füllkrug na Copa do Mundo nem um futuro bem-sucedido em Milão se concretizaram. O gol contra o Lecce permaneceu como o único com a camisa do Milan, e ele nunca passou de um papel de joker. O ex-treinador da seleção Julian Nagelsmann não levou Füllkrug para a Copa do Mundo — e os Rossoneri não acionaram a opção de compra, embora ela estivesse aparentemente na casa de apenas cinco milhões de euros.

Niclas Füllkrug em busca de clube: foi complicado

Assim, ele teve de voltar por enquanto ao West Ham, onde, no entanto, foi amplamente ignorado. E a busca por um novo clube também claramente se mostrou difícil para o ex-jogador que um dia foi esperança da equipe da DFB.

O que de certo modo também faz sentido, afinal Füllkrug já atingiu uma idade avançada para o futebol, recebeu por último um salário generoso de provavelmente 4,5 milhões de euros por ano e vem justamente de duas temporadas para esquecer. Somando jogos por clubes e seleção, Füllkrug marcou apenas cinco gols em 52 partidas nos últimos dois anos.

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Não são exatamente tópicos que tornavam Füllkrug muito interessante no mercado da bola. Como ele considerava o estilo de futebol da Serie A bastante adequado ao seu jogo, uma transferência em definitivo para a Itália parecia natural. Foi isso também que sugeriram as especulações mais recorrentes sobre possíveis novos empregadores: Lazio e Fiorentina teriam feito contatos preliminares de forma mais solta, e com o Venezia, ao que tudo indica, Füllkrug já tinha até um acordo por um contrato de três anos. Mas, segundo o Bild , o clube recém-promovido à Serie A considerou alta demais a taxa de transferência exigida pelo West Ham, razão pela qual o Venezia voltou atrás.

Retorno ao Werder Bremen: Niclas Füllkrug aposta no efeito romantismo

Cinco milhões de euros era o preço pedido pelos Hammers por Füllkrug, segundo a Sky. Possivelmente ainda dentro da realidade para alguns clubes da Bundesliga, que, apesar dos dois últimos anos difíceis, supostamente continuaram observando a situação do camisa 9. Ao contrário do que diziam outras reportagens, Füllkrug aparentemente estava pelo menos em grande parte integrado aos treinamentos do time no West Ham, e a condição física está em dia. Isso também certamente teve papel no desfecho do retorno romântico a Bremen.

Segundo a Sky , Füllkrug está abrindo mão de dinheiro, já que o Werder não pode pagar os dois milhões de euros por ano que ele ainda teria recebido após o rebaixamento no West Ham. Mas havia no SVW uma necessidade realmente urgente de um centroavante? Afinal, com o suíço participante da Copa do Mundo Cedric Itten, já chegou um atacante de perfil semelhante, mais brigador, enquanto, atrás dele, o recém-contratado Kenny Quetant e o prata da casa Salim Musah esperam por suas chances. Mas: para o técnico do Bremen, Daniel Thioune, ao que tudo indica, também entra em consideração um esquema com dois atacantes de fato, o que faz um retorno de Füllkrug parecer, de algum modo, fazer sentido.

As expectativas ao redor do Weserstadion, de toda forma, serão grandes. Será que Füllkrug consegue ali, onde é especialmente amado, onde já elevou sua carreira a um novo patamar, fazer isso mais uma vez aos 33 anos? E, possivelmente, voltar a desempenhar um papel na seleção sob o novo técnico Jürgen Klopp no futuro?

Perguntas cujas respostas virão nos próximos meses. Por enquanto, a única certeza é: em Bremen, Füllkrug já fez seus gols.