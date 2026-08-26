Novas regras da Uefa proíbem de repente duelo da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid em Anfield

O sorteio da Liga dos Campeões acontece nesta quinta-feira. Então ficará claro como será a primeira fase do torneio bilionário. O Liverpool certamente não será sorteado para jogar em casa contra o Real Madrid.

Atualmente, as equipes enfrentam oito adversários diferentes na primeira fase da Liga dos Campeões. São quatro jogos em casa e quatro fora.

Desde este ano, a UEFA introduziu uma nova regra para os sorteios. Está proibido que a mesma partida seja disputada por três anos seguidos.

Em 2025, o Liverpool já enfrentou o Real Madrid em Anfield na fase da liga (1 a 0), e também em 2024 o confronto entre as duas potências esteve marcado para Anfield (2 a 0).

Por isso, a UEFA decidiu agora que esse confronto será impossibilitado neste sorteio. Ainda assim, as duas equipes podem se enfrentar em Madri.