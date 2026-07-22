Segundo uma reportagem da Sport Bild, o companheiro de equipe de Olise na seleção francesa, Kylian Mbappé, fez uma intensa campanha durante a última Copa do Mundo para convencê-lo a se transferir para o Real Madrid.

Segundo a reportagem, Mbappé teria procurado contato próximo com o atacante do Bayern de Munique para tornar a mudança para Madri o mais atraente possível. O astro do Real teria garantido a Olise que ele seria absolutamente necessário nos Blancos e demonstrado como os dois se dariam bem vestindo a camisa do Real Madrid.

Além disso, o jogador de 27 anos teria apresentado a vida na capital espanhola de forma atraente ao seu companheiro de seleção e elogiado a cidade e as condições de vida. Segundo informações do Sport-Bild, Mbappé teria literalmente “convencido” Olise durante as cerca de cinco semanas do torneio da Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, Mbappé aparentemente também conversou com o presidente do Real, Florentino Pérez, e garantiu a ele que havia “sinais positivos” por parte de Olise em relação a uma transferência. A Liga dos Campeões desempenha um papel central nos planos do astro do Bayern.

Após a decepcionante derrota para a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo, Olise estaria mais do que nunca determinado a conquistar um grande título o mais rápido possível. No entanto, cresceriam as dúvidas do jogador de 24 anos de que isso seria possível vestindo a camisa do time de Munique. Embora tenha sido eliminado com o Bayern nas quartas de final em 2025 e nas semifinais em 2026 da Liga dos Campeões, ele supostamente avalia as chances de um grande triunfo com os Blancos como significativamente melhores.

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Grandes dúvidas sobre o futuro de Michael Olise no FC Bayern

No entanto, nada está definido ainda. No clube alemão, recordista em títulos, continua a existir a clara intenção de manter Olise e renovar antecipadamente seu contrato, válido até 2029. Para isso, a diretoria está disposta a investir pesadamente e aumentar o salário anual do atacante de cerca de 14 milhões de euros para aproximadamente 25 milhões de euros.

De qualquer forma, continua em vigor o acordo entre o presidente do Bayern, Herbert Hainer, e Perez de que nenhum dos clubes tentará contratar jogadores do outro sem antes informar o clube em questão. Até o momento, tal intenção do Real Madrid ainda não foi comunicada ao FCB.

Nas últimas semanas e meses, os dirigentes de Munique, liderados pelo diretor esportivo Max Eberl, Hainer e o patrono do clube, Uli Hoeneß, enfatizaram repetidamente que Olise não está à venda. Mesmo diante de uma oferta superior a 200 milhões de euros, na Säbener Straße não haveria o que pensar duas vezes, segundo o tom geral. Especialmente porque não há cláusula de rescisão prevista no contrato de trabalho do francês.

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Será que Michael Olise pretende deixar o FC Bayern no meio do ano?

O jornal catalão *Mundo Deportivo* e, posteriormente, também o *The Athletic* noticiaram, portanto, que o Real Madrid teria classificado internamente uma possível contratação do jogador excepcional como “quase impossível”. Antes disso, circulou uma reportagem do jornal esportivo francês L’Equipe — que costuma ser muito bem informado — segundo a qual Olise teria confessado aos seus companheiros, durante a Copa do Mundo ainda em andamento, seu desejo de se transferir para o Real Madrid.

A Sky desmentiu a notícia bombástica pouco tempo depois e explicou que o canhoto não planeja deixar o clube alemão recordista de títulos. Essa informação também teria sido comunicada pelo agente do jogador aos dirigentes do Bayern. Literalmente, o agente teria dito: “Não se preocupem, vamos ficar.”

O valor esportivo de Olise para o FC Bayern, entretanto, está fora de questão. Ele contribuiu com 96 participações em gols em 107 partidas nas duas primeiras temporadas pelo time de Munique. Além disso, Olise impressionou na Copa do Mundo com sete assistências, o que também representa um recorde. Nunca antes um jogador havia dado mais assistências em uma Copa do Mundo; anteriormente, a lenda brasileira Pelé liderava a lista, com seis assistências na fase final de 1970.