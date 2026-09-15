Henk Spaan voltou a dar notas noHet Parool. Desta vez, foi a vez de Peter Bosz. De forma sutil, o colunista questiona as declarações do técnico do PSV sobre a lesão de Aaron Bouwman. Spaan procurou o Ajax e coloca, com ironia, as informações de Amsterdã lado a lado com as palavras de Bosz.

Van Bommel se envolveu em grande polêmica por causa do clássico Ajax x PSV (1 a 3), depois de ter lesionado Bouwman com uma pancada duríssima. O jogador do Ajax sofreu uma contusão no esterno e uma contusão no pulmão.

Bosz chamou de risível a comoção em torno de seu ponta. "Fico muito feliz que Bouwman esteja bem e que na próxima semana ele já possa estar de volta ao campo e voltar a treinar", acrescentou.

Spaan questiona essa declaração. Ele viu que o técnico Míchel Sánchez trouxe uma atualização diferente da do treinador do PSV antes da partida contra o Fortuna Sittard (1 a 5). "Ele precisa descansar por causa da dor na região dos pulmões. Esperamos tê-lo de volta depois da pausa para a Data Fifa", registra Spaan, citando as palavras do treinador do Ajax.

"Ué, mas Bosz não tinha passado uma informação diferente na coletiva antes do jogo contra o Shakhtar (1 a 1)?", escreve o colunista de 77 anos, que depois foi ele mesmo checar com o Ajax.

"Fui confirmar: Bouwman não estará no campo de treino na próxima semana. No máximo, poderá pedalar um pouco na academia, como as pessoas que, depois de uma operação no joelho, precisam continuar mexendo os pés e os dedos. A isso chamamos reabilitação."

"Isso não acontece em grupo, muito menos no campo. Desde sábado tento resolver esse enigma: quem saberia melhor? Bosz ou Míchel?", conclui Spaan sua coluna com uma alfinetada cínica em direção a Bosz.