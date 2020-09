Novas camisas do Athletico: preço, onde comprar, fotos e mais informações

Inspirados na nova identidade visual do clube paranaense, novos uniformes são divulgados; camisa preta é uma das novidades

Os novos uniformes do foram apresentados na manhã desta segunda-feira, 14 de setembro. As novas camisas do clube serão utilizadas no restante de 2020 e em parte de 2021.

Seguindo a nova identidade visual do Rubro-negro de Curitiba, a inspiração para os novos modelos são os "ventos de um furação", como divulgou a Umbro, fornecedora de materiais esportivos do clube, relembrando o apelido do time.

A camisa titular tem listras mais grossas na vertical de todo o modelo, diferente da que era anteriormente usada, com listras somente na parte de baixo. As listras pretas contam ainda com um degradê para o vermelho. O símbolo do Athletico, assim como os patrocinadores, ganham destaque na cor prateada.



Camisa titular do Athletico (Foto: Divulgação/Umbro/Athletico)

O uniforme reserva do clube segue a tradição do clube e é branco, com detalhes de finas listras em preto e vermelho na vertical. O escudo segue as cores tradicionais do Athletico, em vermelho e preto.

Uma das novidades da Umbro para a sequência da temporada é o novo uniforme alternativo do Rubro-negro. Com detalhes em vermelho, como patrocinadores e o escudo, a camisa também apresenta pequenas inserções do símbolo athleticano nas mangas, como se fossem marcas d'água.

Os novos modelos estarão disponíveis já para o duelo desta terça-feira, 15, contra o Jorge Wilstermann, no retorno da Libertadores. O Athletico ainda tem quatro jogos para disputar na fase de grupos da competição continental.

Preços das novas camisas do Athletico



Camisa reserva do Athletico (Foto: Divulgação/Umbro/Athletico)

Modelos masculinos:

Camisa Titular: R$ 319,90 para não sócios; R$ 287,91 para sócios

Camisa Reserva: R$ 319,90 para não sócios; R$ 287,91 para sócios

Camisa Alternativa: R$ 319,90 para não sócios; R$ 287,91 para sócios

Modelos femininos:

Camisa Titular: R$ 249,90 para não sócios

Camisa Reserva: R$ 249,90 para não sócios

Camisa Alternativa: R$ 249,90 para não sócios

Modelos infantis (kit com camisa e short):

Camisa Titular: R$ 229,90 para não sócios

Camisa Reserva: R$ 229,90 para não sócios

Onde comprar as novas camisas do Athletico?



Camisa alternativa do Athletico (Foto: Divulgação/Umbro/Athletico)

Os novos uniformes estão à venda na loja física do Rubro-negro em Curitiba (R. Buenos Aires, 1270). O horário de funcionamento nesta segunda-feira é das 10h às 20h. Também será possível comprar as camisas 2020 nas bilheterias da Arena da Baixada, das 12h às 19h nesta segunda-feira (sem personalização, apenas venda de camisa).

É possível adquirir as camisas pela internet, visitando o site vistaarevolucao.com.br.