Nova Zelândia x Bélgica – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - G BC Place Vancouver

A partida entre Nova Zelândia e Bélgica terá início no dia 26 de junho de 2026, às 23h (horário da costa leste dos EUA).

Contexto da partida

O empate em 2 a 2 com o Irã na primeira rodada foi um começo promissor para a Nova Zelândia, a seleção com a pior classificação no torneio. No entanto, a derrota por 3 a 1 para o Egito seguiu o roteiro esperado para uma equipe que participa apenas de sua terceira Copa do Mundo masculina, e a primeira em 16 anos. A seleção belga, repleta de estrelas, prometeu mais do que cumpriu, empatando em 1 a 1 com o Egito e em um decepcionante 0 a 0 com o Irã. O zagueiro central do Lille, Nathan Ngoy, foi expulso na última partida e, portanto, ficará de fora desta, podendo ser substituído por Arthur Theate.

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Principais jogadores e técnico da Nova Zelândia

Com experiência comprovada na exigente Premier League inglesa, o atacante do Nottingham Forest, Chris Wood, é sem dúvida o talismã e a figura-chave da Nova Zelândia. O ponta do Motherwell, Elijah Just, marcou os dois gols da Nova Zelândia no empate em 2 a 2 com o Irã e é um dos jogadores mais perigosos da equipe. Wood assumiu o papel de criador naquela partida, registrando duas assistências. O técnico Darren Bazeley exigirá uma reação de seus jogadores depois que eles desperdiçaram a vantagem contra o Egito e sofreram três gols no segundo tempo.

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Principais jogadores e técnico da Bélgica

Kevin De Bruyne, estrela do Napoli de 34 anos, continua sendo o eixo criativo da equipe. O técnico Rudy Garcia precisará de muito mais de seus jogadores de ataque, no entanto, já que o único gol da Bélgica no torneio até agora foi um gol contra do zagueiro egípcio Mohamed Hany, embora o reserva Romelu Lukaku tenha tido grande participação. Um dos assuntos mais comentados é a forma e a condição física de Lukaku, cujo status anteriormente intocável como principal atacante da seleção pode ser questionado aqui. O jogador de 33 anos foi titular contra o Irã, então o técnico Garcia precisa tomar uma decisão delicada entre ele e Charles De Ketelaere pela vaga de titular. O ponta do Manchester City, Jeremy Doku, e Leandro Trossard, do Arsenal, são as outras principais ameaças de gol da equipe.

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Provável escalação da Nova Zelândia

Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Provável escalação da Bélgica

Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Seleção de 26 jogadores da Nova Zelândia

Goleiros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, emprestado pelo Bournemouth), Michael Woud (Auckland FC).

Defensores: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Meio-campistas: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Atacantes: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

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Seleção da Bélgica com 26 jogadores

Goleiros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Meio-campistas: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Atacantes: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Notícias das equipes e escalações

Darren Bazeley ainda não confirmou a provável escalação da Nova Zelândia, e não há relatos de lesões ou suspensões na seleção dos All Whites antes desta partida. Mais atualizações são esperadas próximo ao início da partida.

Rudi Garcia também ainda não divulgou seu time titular para a Bélgica. Não há informações disponíveis no momento sobre lesões ou suspensões dos Red Devils, embora Garcia precise avaliar o elenco após o cartão vermelho recebido por Ngoy contra o Irã. Novas informações serão adicionadas assim que as notícias oficiais das equipes forem confirmadas.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Nova Zelândia venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para o Egito, em 22 de junho, na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo — jogo em que sofreu três gols após abrir o placar logo no início. Seu outro jogo na Copa do Mundo terminou em empate de 2 a 2 com o Irã, em 16 de junho. A única vitória nessa sequência de cinco partidas foi contra o Chile, por 4 a 1, em março. As derrotas para a Inglaterra (1 a 0) e o Haiti (4 a 0) completam a sequência. A Nova Zelândia marcou oito gols e sofreu doze nessas cinco partidas.

A Bélgica venceu duas e empatou três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate em 0 a 0 com o Irã em 21 de junho, partida disputada com 10 jogadores durante boa parte do tempo após a expulsão de Ngoy. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Egito em 15 de junho, em sua estreia na Copa do Mundo. A Bélgica venceu a Tunísia por 5 a 0 e a Croácia por 2 a 0 em amistosos disputados em junho e empatou em 1 a 1 com o México no início do ano. A equipe marcou sete gols e sofreu três nessas cinco partidas, sem nenhuma derrota nessa sequência.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis para os cinco encontros anteriores entre Nova Zelândia e Bélgica. Os registros históricos oficiais desse confronto não estão incluídos no conjunto de dados disponível.

Classificação

No Grupo G, a Nova Zelândia ocupa a quarta posição e a Bélgica, a terceira, antes da última rodada.