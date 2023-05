Nova Zelândia x Argentina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), pela terceira rodada do grupo A; veja como acompanhar na TV e na internet

Nova Zelândia e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (23), a partir das 18h (de Brasília), no San Juan, em San Juan, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

Na segunda posição do grupo com 4 pontos, a Nova Zelância entra em campo precisando de um empate para avançar à próxima fase sem depender de qualquer resultado. Do outro lado, a Argentina, com duas vitórias, já garantiu a classificação à próxima fase, e busca um novo triungo para encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Prováveis escalações

Nova Zelândia sub-20: Sims, O'Leary, Hughes, Surman, Heald, Conchie, O'Connell, Herdman, Garbett, Wallace e Donkers.

Argentina sub-20: Gerth, Giay, Vega, Gómez, Barco, Perrone, Tanlongo, Gauto, Soulé, Carboni e Véliz.

Desfalques

Nova Zelândia

Sem desfalques confirmados.

Argentina

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 26 de maio de 2023

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Estádio San Juan, San Juan - ARG