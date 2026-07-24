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LaportaGetty images

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Nova vitória judicial para Laporta: tribunal de Barcelona rejeita ação por fraude

Barcelona
La Liga
Espanha

Não há fraude no caso Rios

Relatos da imprensa espanhola confirmaram que Joan Laporta, presidente do Barcelona, conquistou uma nova vitória judicial no caso relacionado com o clube Reus Deportiu.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Tribunal de Primeira Instância número 22 de Barcelona decidiu rejeitar a ação interposta por María Teresa Alibau Bach contra Laporta e o seu vice-presidente Rafael Yuste, bem como Javier Sala Martín e Joan Oliver, além das empresas Kor Store e CSSB Limitada, sob a acusação de fraude.

Nos fundamentos da sentença proferida pela juíza Marta Bou lê-se: "A ação não contém quaisquer elementos que permitam concluir pela existência de factos que configurem um crime de fraude, nem ficou provada a existência de intenção de criminalizar as transações da forma alegada pela requerente".

Os detalhes do caso remontam a dois investimentos que a requerente realizou no clube Reus Deportiu através das referidas empresas. A própria requerente reconheceu ter recebido os proveitos do primeiro investimento, ao passo que o tribunal rejeitou a queixa relativa ao segundo investimento por não existir qualquer prova de atividade criminosa.

Esta é a segunda sentença favorável a Laporta num curto espaço de tempo, uma vez que o Tribunal Provincial de Barcelona já havia rejeitado, no início de junho passado, a primeira ação de fraude no mesmo processo, apresentada pelo ex-tenista Albert Ramos, que acusava Joan Oliver, antigo diretor-geral do Barcelona e maior acionista do Reus, de o ter enganado num projeto comercial fracassado. No entanto, o tribunal negou a ocorrência da fraude e confirmou a decisão do juiz de instrução.

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