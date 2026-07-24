Nova vitória judicial para Laporta: tribunal de Barcelona rejeita ação por fraude

Relatos da imprensa espanhola confirmaram que Joan Laporta, presidente do Barcelona, conquistou uma nova vitória judicial no caso relacionado com o clube Reus Deportiu.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Tribunal de Primeira Instância número 22 de Barcelona decidiu rejeitar a ação interposta por María Teresa Alibau Bach contra Laporta e o seu vice-presidente Rafael Yuste, bem como Javier Sala Martín e Joan Oliver, além das empresas Kor Store e CSSB Limitada, sob a acusação de fraude.

Nos fundamentos da sentença proferida pela juíza Marta Bou lê-se: "A ação não contém quaisquer elementos que permitam concluir pela existência de factos que configurem um crime de fraude, nem ficou provada a existência de intenção de criminalizar as transações da forma alegada pela requerente".

Os detalhes do caso remontam a dois investimentos que a requerente realizou no clube Reus Deportiu através das referidas empresas. A própria requerente reconheceu ter recebido os proveitos do primeiro investimento, ao passo que o tribunal rejeitou a queixa relativa ao segundo investimento por não existir qualquer prova de atividade criminosa.

Esta é a segunda sentença favorável a Laporta num curto espaço de tempo, uma vez que o Tribunal Provincial de Barcelona já havia rejeitado, no início de junho passado, a primeira ação de fraude no mesmo processo, apresentada pelo ex-tenista Albert Ramos, que acusava Joan Oliver, antigo diretor-geral do Barcelona e maior acionista do Reus, de o ter enganado num projeto comercial fracassado. No entanto, o tribunal negou a ocorrência da fraude e confirmou a decisão do juiz de instrução.