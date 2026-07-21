Nova reviravolta no caso de Dusan Tadic: o NEC vê a transferência dos sonhos ir por água abaixo

Parece que Dusan Tadic não vai voltar para a Eredivisie, afinal. A revista “Voetbal International” informa, com base em fontes locais, que o sérvio de 37 anos dará continuidade à sua carreira no Al-Nasr, nos Emirados Árabes Unidos. Anteriormente, fontes haviam informado ao site “Voetbalzone” que o NEC estava perto de contratá-lo, mas a transferência prevista para Nijmegen parece não ir adiante.
Por um momento, parecia que o NEC tinha boas chances de contratar Tadic, que estava sem contrato. Segundo fontes, o clube de Nijmegen estava seriamente na disputa e um acordo estava próximo.
No entanto, a transferência acabou não se concretizando: a mídia local informa agora que o atacante sérvio optou por continuar sua carreira nos Emirados Árabes Unidos.
Segundo informações, ele assinará um contrato de um ano com o Al Nasr, tricampeão nacional. O clube terminou a última temporada em sexto lugar na UAE Pro League. Lá, Tadic terá como técnico seu compatriota Milos Milojevic.
O diretor técnico Carlos Aalbers havia declarado anteriormente ao VI que o obstáculo financeiro era grande demais para o NEC contratar Tadic. “Há muitos clubes interessados em Dusan. Para nós, sua contratação não é viável financeiramente neste momento, mas quem sabe isso mude mais adiante na janela de transferências. Não estou pensando nisso todos os dias.”
O FC Twente também teria demonstrado interesse em Tadic, mas, para os “Tukkers”, as condições financeiras também representaram um obstáculo. O analista de futebol Aron Kattenpoel informou que o atacante de 37 anos exigia um salário alto para os padrões holandeses. Segundo ele, Tadic ganhava no Al-Wahda cerca de cinco milhões de euros por ano.
Piada de Van Schaik
Na segunda-feira, foi organizado um evento na Faberplein, em Nijmegen, em torno do sorteio da fase preliminar da Liga dos Campeões. Lá, o diretor-geral Wilco van Schaik disse que o NEC havia contratado um novo jogador. “Dusan? Dusan?”, gritou ele em seguida pelo microfone. Acabou sendo uma piada do morador de Gouda. No fim das contas, quem foi apresentado foi Emre Mor.