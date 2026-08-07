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Nova reviravolta na negociação de 100 milhões: Bouaddi bate à porta do Manchester City

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As negociações estão nas etapas finais e há grande otimismo pela conclusão do negócio

O Manchester City está perto de fechar a contratação do marroquino Ayyoub Bouaddi, meio-campista do Lille, da França, depois que as negociações entre os dois clubes entraram na fase final, em meio a um otimismo crescente de que o acordo seja concluído nos próximos dias.

Segundo a rede francesa "Foot Mercato", o Manchester City intensificou suas movimentações nos últimos dias para concluir o negócio, após colocar Bouaddi entre seus principais alvos para reforçar o meio-campo da equipe, diante de uma grande convicção dentro do clube inglês quanto ao potencial do jovem jogador.

Os dados indicam que as negociações entre Manchester City e Lille avançaram bastante, depois que os contatos entre as duas partes foram intensificados para se chegar a um acordo final sobre a transferência de Bouaddi ao Etihad Stadium.

O clube inglês está muito próximo de fechar o negócio, diante de um clima de otimismo dentro de sua diretoria quanto à possibilidade de encerrar o assunto no período que se aproxima, enquanto as negociações se concentram atualmente nos últimos detalhes antes do anúncio oficial do acordo.

O interesse do Manchester City em Bouaddi surge depois de o jogador se firmar, apesar de ter apenas 18 anos, como um dos mais destacados talentos em ascensão do futebol europeu, o que o tornou alvo dos olhares de diversos grandes clubes do continente.

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Bouaddi é visto dentro do Manchester City como um dos importantes projetos para o futuro, especialmente com a aproximação da saída do espanhol Rodri, que passou a ser forte candidato a deixar o clube inglês e retornar ao Campeonato Espanhol.

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O Lille já sabia há algum tempo da dificuldade de manter seu jovem talento diante do grande interesse que ele desperta nos maiores clubes da Europa, mas o Manchester City conseguiu se antecipar aos concorrentes e transformar seu interesse em negociações avançadas.

Caso não ocorra nenhuma surpresa, espera-se que o negócio seja fechado em breve, depois que as duas partes entraram em discussões sobre os detalhes finais do acordo.

Os relatos indicam que o valor da transferência pode chegar a cerca de 100 milhões de euros, o que dará ao Lille recursos financeiros importantes para reorganizar seu elenco e compensar a saída de um de seus mais destacados talentos.

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