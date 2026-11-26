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O capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, está no centro de uma polêmica na Alemanha após notícias sobre sua separação repentina de Anika Bissel. O veterano goleiro está afastado por uma lesão no pé, mas sua vida pessoal ganhou destaque à medida que pessoas de grande visibilidade ligadas ao Bayern começam a tomar partido.

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Repercussão negativa entre pessoas próximas ao Bayern

O veterano goleiro se recupera de uma ruptura parcial de um tendão no pé direito, sofrida contra o Mainz no início deste mês. A lesão o deixou fora de ação pelo restante do ano.

A polêmica chegou ao vestiário da Allianz Arena por meio das redes sociais das parceiras de jogadores. Lina Kimmich e Ines-Sarah Laimer, esposas de Joshua Kimmich e Konrad Laimer, respectivamente, manifestaram publicamente sua posição ao curtir no Instagram um vídeo da especialista em relacionamentos Ruth Marquardt.

O vídeo criticava as circunstâncias da separação, especialmente o momento em que ocorreu, após o nascimento de uma criança. Até Nina Weiss, ex-namorada de Neuer, curtiu a publicação, sugerindo uma desaprovação compartilhada por pessoas próximas ao círculo íntimo do clube. Essa demonstração pública de apoio a Anika criou um clima de inegável tensão em torno da conduta pessoal do capitão.

Matthaus questiona o momento escolhido por Neuer

Lothar Matthaus, lenda do futebol alemão, falou abertamente sobre a situação em seu programa "Lothar Takes Off". O ex-campeão mundial reconheceu que assuntos pessoais são privados, mas avaliou que a repercussão pública prejudica a imagem do goleiro.

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"O momento é particularmente inoportuno. É uma situação lamentável para Manuel, mas cada um deve lidar com isso em particular como achar melhor. Mas está claro que o que aconteceu nas últimas semanas não faz bem à reputação de Manuel. Ele tomou essa decisão, mas acho que não foi o melhor momento", explicou Matthaus.

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Matthaus também comentou as reações das esposas dos companheiros de Neuer nas redes sociais e afirmou que a empatia delas por Anika é compreensível diante da forma como a separação é vista. Segundo ele, o apoio de Lina Kimmich e Ines-Sarah Laimer é uma reação natural a uma situação que está "longe de ser favorável" para a mãe dos filhos de Neuer.

Embora o clube tenha autorizado oficialmente a viagem de Neuer ao Brasil para descansar e se recuperar, a revelação de que seu relacionamento com alguém jovem que atua como fisioterapeuta pode ter começado meses antes da viagem intensificou ainda mais a polêmica. O goleiro agora terá de enfrentar um retorno difícil à exposição pública quando sua recuperação física estiver concluída.

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Anika Neuer quebra o silêncio

Enquanto o astro do Bayern de Munique permanece em silêncio sobre o assunto desde que voltou à sede do clube para receber tratamento, Anika usou as redes sociais para expressar sua dor. Segundo relatos, a jogadora de handebol compartilhou e depois apagou vários vídeos com recados diretos no TikTok sobre a dor da traição.

Uma das publicações trazia a frase: "Trair uma mulher grávida é um nível completamente diferente de maldade". O recado logo foi registrado por fãs em redes sociais como o X. Outro vídeo mostrava uma criança pequena e trazia uma legenda afirmando que uma mãe jamais perdoaria alguém por escolher outra pessoa em vez da própria família.

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Essas manifestações de dor repercutiram entre o público e dificultaram ainda mais as tentativas de Neuer de manter o assunto em privado. Nas redes, observadores passaram rapidamente a acompanhar as publicações que ela republicou, que retratam uma mulher profundamente magoada pelo fim repentino de seu casamento.