A crise dentro da Federação Internacional de Futebol (Fifa) se agravou em torno do projeto de criação de uma empresa comercial ligada à entidade e da abertura de suas portas à entrada de investidores do setor privado, depois que Carlos Cordeiro, principal assessor do presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou sua renúncia ao cargo com efeito imediato, reafirmando sua rejeição categórica ao projeto, que classificou como "um negócio muito ruim" para os interesses das federações-membros e para o futuro do futebol.

Cordeiro, ex-presidente da Federação Norte-Americana de Futebol, afirmou em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira e reproduzido pela rede francesa RMC : "Como principal assessor do presidente da Fifa, ex-banqueiro e torcedor de futebol por toda a minha vida, não posso ficar de braços cruzados enquanto a Fifa estuda vender parte da Copa do Mundo".

E acrescentou: "Para deixar claro, não tive nenhum papel nessa proposta, e me oponho a ela de forma inequívoca. É um mau negócio para as federações-membros da Fifa, para o esporte do futebol e para o futuro dessa modalidade a longo prazo".

Cordeiro, que possui mais de 35 anos de experiência no setor bancário, esclareceu que reconhece o enorme valor econômico dos grandes torneios, mas considera que abrir mão de parte da propriedade do mais importante ativo do futebol mundial representa um risco injustificado.

E disse: "O futebol esteve no centro da minha vida, e depois de mais de 35 anos no setor bancário, tenho plena consciência do valor desse ativo e das consequências de abrir mão de parte dele, e é por isso que essa proposta deve ser rejeitada".

"Por que agora? E quem se beneficia?"

O assessor de Infantino criticou a ausência de respostas claras sobre os detalhes do projeto, questionando os motivos de sua apresentação neste momento e as partes que dele se beneficiariam.

E disse: "O mais preocupante é a falta de respostas para as perguntas fundamentais: por que esse negócio? E por que agora? E quais são os mecanismos de fiscalização? E quem se beneficia? Houve um processo competitivo? E qual é o modelo de governança que será aplicado? E o que os investidores receberão ao final, e a que custo para o futebol?".

E acrescentou: "Essas perguntas continuam em grande parte sem resposta e, ainda assim, pede-se às federações-membros que tomem uma decisão de enormes consequências em menos de 50 dias, sob pena de ficarem de fora do processo. Essa não é uma forma responsável de definir o futuro do esporte mais popular do mundo".

E prosseguiu: "Após profunda reflexão, não posso mais continuar a desempenhar minhas funções como principal assessor do presidente da Fifa, e por isso apresentei minha renúncia com efeito imediato".

Novo golpe no projeto de Infantino

A renúncia de Cordeiro ocorre num momento em que Infantino enfrenta oposição crescente de diversas confederações continentais, encabeçadas pela União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), que ameaçou não permitir a participação das seleções europeias em qualquer torneio organizado pela Fifa caso o projeto siga adiante, além da rejeição da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e da Confederação Asiática de Futebol à proposta.

A Fifa havia anunciado na última terça-feira seu plano de criar uma nova empresa comercial com o nome "FIFA Forward Enterprise", que ficaria responsável pela gestão dos aspectos comerciais dos torneios da entidade, com destaque para a Copa do Mundo, com a possibilidade de venda de participações dela a investidores do setor privado, com o objetivo de aumentar as receitas financeiras.

Os relatos indicam que o valor da empresa pode chegar a cerca de 20 bilhões de dólares, com a possibilidade de arrecadar em torno de 4,2 bilhões de dólares por meio da venda de uma parcela de suas ações, em meio à associação do nome do fundo de investimento "Thrive Eternal" ao projeto, um fundo administrado por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente americano Donald Trump.

Cordeiro: a Fifa não precisa vender parte de seu legado

Cordeiro rejeitou as justificativas financeiras apresentadas por Infantino para defender o projeto, que se baseiam no argumento de que as novas receitas seriam distribuídas às 211 federações-membros para o desenvolvimento do futebol pelo mundo.

E disse: "A Fifa já possui enormes recursos financeiros, tem bilhões de dólares em reservas e não sofre com nenhuma dívida. E, se as federações-membros consideram que há necessidade de investimentos adicionais para o desenvolvimento do futebol, a Fifa tem capacidade financeira para oferecer esse apoio por meio de seus recursos atuais".

E acrescentou: "Abrir mão de uma participação permanente no mais valioso ativo do futebol para arrecadar 4,2 bilhões de dólares não parece lógico; ao contrário, significa hipotecar o futuro do esporte sem uma justificativa convincente".

A Fifa mantém o projeto

Em contrapartida, a Federação Internacional de Futebol reiterou sua posição sobre o projeto, reafirmando seu compromisso de conduzir um "processo de consulta aberto e democrático" com as federações-membros.

A Fifa ressaltou que a criação da empresa não ocorrerá sem o apoio da maioria das federações, afirmando que as atividades comerciais atuais permanecerão como estão caso o projeto não seja aprovado, e que a "FIFA Forward Enterprise" não verá a luz do dia sem a aprovação da maioria.

Contudo, a renúncia surpreendente de um dos mais próximos aliados de Infantino representa um duro golpe para o projeto e aumenta a pressão sobre o presidente da Fifa em sua batalha para convencer as federações-membros de sua proposta polêmica.