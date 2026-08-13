Uma reportagem da imprensa revelou nesta quinta-feira um novo obstáculo na negociação pela transferência do espanhol Rodri, do Manchester City, para o Barcelona, durante a atual janela de verão.

O Barcelona havia apresentado sua primeira oferta ao Manchester City dias atrás, no valor de 50 milhões de euros, mas o clube inglês a recusou de imediato.

Nas últimas horas, o Barcelona apresentou uma segunda oferta para contar com os serviços do vencedor do prêmio de melhor jogador da última Copa do Mundo.

Segundo o jornal inglês "The Times", o Manchester City comunicou ao Barcelona a recusa da segunda oferta apresentada pelo clube catalão, no valor de cerca de 60 milhões de euros.

O clube inglês insiste que só permitirá a saída de Rodri caso receba uma oferta de 70 milhões de euros mais bônus.

O Barcelona mantém o interesse em concretizar a transferência e deve seguir em seus esforços para convencer o Manchester City a se desfazer do jogador neste verão.