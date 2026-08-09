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Nova reviravolta envolvendo Ayase Ueda? Fenerbahçe chega a acordo com centroavante de ponta absoluta

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A. Ueda

Romelu Lukaku e Fenerbahçe chegaram a um acordo pessoal, informam os jornalistas de transferências Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Os turcos já haviam feito anteriormente uma proposta pelo atacante do Feyenoord Ayase Ueda, mas o que a possível chegada do belga significa para o japonês ainda é incerto.

O Fenerbahçe apresentou uma oferta de cerca de seis milhões de euros ao Napoli. O clube italiano teria recusado essa proposta e, desde então, feito uma contraproposta.

O Napoli exige cerca de 12 milhões de euros pelo artilheiro belga. Segundo Romano, o Fenerbahçe também já enviou uma nova proposta a Nápoles.

Um acordo total, portanto, parece estar cada vez mais próximo. Lukaku e Fenerbahçe já acertaram os termos pessoais, de modo que agora apenas os dois clubes ainda precisam chegar a um entendimento.

Além disso, o Fenerbahçe também fez uma proposta por Ueda, como informou a Voetbal International na manhã de domingo. O Feyenoord pede, ao que tudo indica, cerca de 25 milhões de euros pelo atacante japonês.

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O diretor técnico Dévy Rigaux está disposto a sentar à mesa com os turcos para fechar um acordo, desde que o próprio Ueda também esteja aberto a uma transferência para a Süper Lig.

O que uma eventual chegada de Lukaku significa para o interesse do Fenerbahçe em Ueda ainda não está claro. Com o belga, o gigante turco ao menos acrescentaria ao elenco um atacante experiente e com boa retenção de bola.

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