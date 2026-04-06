Nova reviravolta coloca o Al-Hilal em uma situação delicada na tentativa de recuperar Cancelo do Barcelona

Parece que uma história emocionante está prestes a se concretizar nos corredores do Camp Nou, onde sonhos e ambições se entrelaçam, ou talvez continue de uma forma inesperada.

O Barcelona tenta tecer seus planos com discrição para manter uma de suas principais estrelas atuais, o lateral português João Cancelo, emprestado pelo Al-Hilal saudita.

O clube catalão contratou Cancelo em janeiro passado, vindo do Al-Hilal saudita por empréstimo até o final da temporada atual.

Esta é a segunda passagem do jogador português de 31 anos pelo Barça, após sua experiência bem-sucedida na temporada 2023-2024, quando foi emprestado pelo Manchester City inglês.

De acordo com o que confirmou Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em transferências de jogadores e treinadores na Europa, Cancelo demonstra um desejo claro de continuar nas fileiras do Barcelona, e o clube acolhe essa decisão, desde que o jogador concorde com um ajuste salarial compatível com a situação financeira da equipe.

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Fabrizio Romano destacou, em uma postagem no site “X”: “O Barcelona comunicou ao agente do jogador, Jorge Mendes, seu desejo oficial de manter o lateral português, e já começaram as discussões sobre os detalhes dessa questão”.

Romano confirmou: “O próprio Cancelo demonstra grande entusiasmo em permanecer, considerando-se um torcedor do clube e sentindo-se feliz dentro de suas instalações”.

Ao mesmo tempo, estão ocorrendo negociações paralelas entre a diretoria do Barcelona e o clube saudita Al-Hilal para definir os mecanismos e a estrutura do futuro acordo, já que o contrato de João Cancelo com o “Al-Hilal” se estende até o verão de 2027.