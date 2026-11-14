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O departamento médico do Bayern de Munique, que já estava cheio, aparentemente ganhou mais um integrante.

Alphonso Davies sofreu uma lesão ainda não especificada no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf entre Canadá e Guatemala (3 a 2) e precisou ser substituído após apenas cinco minutos.

Durante um ataque dos centro-americanos, Davies escorregou ao recuar dentro da própria área. Ele ainda se levantou para bloquear a finalização seguinte, mas depois se sentou no gramado para sinalizar que não poderia continuar. A caminho do banco de reservas, balançou a cabeça, visivelmente frustrado.

Após a partida, o auxiliar técnico do Canadá, Mauro Biello, disse que Davies sofreu uma "lesão na parte inferior do corpo". Exames mais detalhados deverão fornecer um diagnóstico preciso. "Todos nós ficamos muito felizes em rever Phonzie, e perdê-lo tão cedo nos abalou muito", disse o companheiro de equipe Tani Oluwaseyi, autor de um dos gols.

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No Bayern de Munique, o sinal de alerta deve soar mais uma vez. Atualmente, o maior campeão alemão tem vários jogadores fora de ação, especialmente no ataque, entre eles Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Luis Diaz. Saibari (ruptura da sindesmose) e Gnabry (lesão muscular) provavelmente não voltarão a jogar neste ano. Musiala e Diaz, por sua vez, já participam parcialmente dos treinos com o elenco e devem retornar após a pausa para as seleções.

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Para Davies, porém, seria especialmente duro se o jogador de 26 anos tivesse de ficar afastado por mais tempo novamente. Desde que rompeu o ligamento cruzado em março de 2025, quando estava com a seleção, o lateral-esquerdo tem sofrido repetidas lesões musculares subsequentes, que o afetaram sobretudo na temporada passada.

Alphonso Davies já estava com problemas físicos no Bayern de Munique?

Outra lesão muscular, sofrida no jogo de volta da semifinal da Champions League contra o PSG, custou a Davies quase toda a Copa do Mundo em casa. O capitão da seleção canadense fez apenas uma breve participação na fase de 16 avos de final. Como a coxa lesionada ainda lhe causava problemas, Davies também abriu mão de jogar mais partidas, pensando na temporada seguinte com o Bayern e no risco de sofrer uma lesão ainda mais grave.

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Nesta temporada, para alívio dos dirigentes do Bayern, Davies vinha mostrando boa forma e estabilidade. Por um período, chegou até a levar vantagem na disputa com Nathaniel Brown pelo lado esquerdo da defesa, antes de substituir de forma convincente o lesionado Diaz na ponta esquerda.

O fato de que ele vinha sentindo problemas físicos, porém, já havia sido indicado pelo substituto de Vincent Kompany antes do jogo fora de casa contra o Mainz 05. "Temos alguns jogadores que podem receber um descanso", explicou Danks há uma semana. Ele citou Davies especificamente e afirmou que o lateral ainda não estava pronto para jogar quase uma partida inteira duas vezes seguidas.

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Na vitória por 2 a 1 do maior campeão alemão sobre o time de Rheinhessen, Davies, portanto, só entrou em campo depois de quase 70 minutos. Agora, sofreu mais um revés durante uma passagem pela seleção canadense.

Contra a Guatemala, Davies foi titular pela primeira vez desde a ruptura do ligamento cruzado e do menisco sofrida em 2025. Após a grave lesão, o clube de Munique fez duras críticas à federação canadense, porque a extensão da lesão de Davies só foi constatada depois de seu retorno.