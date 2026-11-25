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No Voetbalpraat desta quarta-feira, foi discutida a possibilidade de usar Frenkie de Jong como defensor na seleção holandesa. O meio-campista jogou no centro da defesa do Barcelona contra o FC Sabah, em uma vitória por 4 a 1.

“Sempre achei que essa fosse uma opção”, avaliou Bram van Polen. “Só espero que ele avance mais com a bola do que avançou nesta noite.”

“É aí que está sua enorme qualidade”, prosseguiu o ex-lateral-direito do PEC Zwolle. “Mas, nesta noite, ele jogou sem correr riscos. Foi quase fácil demais. Quando o Barcelona acelerava um pouco, passava por eles.”

“Ele é um jogador muito inteligente. Essa poderia mesmo se tornar uma posição para ele”, disse Van Polen sobre o que De Jong pode acrescentar à defesa da Holanda. “Ao lado de Van Dijk. Consigo imaginar isso.”

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“Deixe que ele avance com a bola de vez em quando e defenda mais à frente. Por exemplo, subindo para marcar o número 10 do adversário”, descreveu o analista ao imaginar um possível cenário futuro.

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Arnold Bruggink tem suas ressalvas. “Se você vê como Xavi pensa o futebol. Se vê Frenkie de Jong e Joey Veerman jogando lado a lado.”

“Mas você também pode colocar Frenkie de Jong na lateral esquerda. Ele também vai jogar bem ali”, disse Bruggink, impressionado com a versatilidade do meio-campista de origem.

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Van Polen continuou: “Frenkie poderia acrescentar muito jogando mais recuado. Dali, ele pode trazer algo surpreendente. Sempre me lembro do período em que jogou ao lado de De Ligt no Ajax. Ele foi realmente fantástico.”