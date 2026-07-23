Quem avança a informação é a Sky. No entanto, segundo a mesma fonte, tudo não passou de uma tentativa: na semana passada, o BVB terá apresentado uma proposta por El Mala em Colónia. Os valores-base: 26 milhões de euros de verba fixa, mais oito milhões de euros em bónus fáceis de atingir e outros oito milhões de euros em bónus difíceis de atingir. O pacote total poderia, assim, situar-se entre 34 e 42 milhões de euros.

No FC, a proposta do Dortmund causou apenas irritação, de acordo com a Sky, e o 14.º classificado da última temporada da Bundesliga terá recusado de imediato. Nada de surpreendente, tendo em conta o passado recente no caso El Mala.

O Colónia já tinha dado luz verde a uma proposta de cerca de 50 milhões de euros do Brentford pelo jogador de 19 anos, mas pouco depois foi o próprio El Mala a dizer não aos ingleses. Desde então, a posição do FC é clara: para contratar o internacional alemão sub-21, os clubes interessados terão de pagar uma verba de transferência que se situe, pelo menos, na casa dos 50 milhões de euros oferecidos pelo Brentford.

Quer o BVB Said El Mala como substituto de Adeyemi?

Entretanto, continua em aberto se El Mala vai passar mais uma temporada em Colónia ou se ainda sairá neste verão. Segundo a Sky , o driblador está, em princípio, aberto a uma transferência para o BVB, mas para isso o Dortmund teria de melhorar substancialmente a sua proposta. Como é sabido, o vice-campeão precisa de um substituto no ataque para Karim Adeyemi, que rumou ao FC Barcelona, e El Mala seria uma opção bastante ideal para esse papel.





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Permanecer no FC, onde tem contrato até 2030, é, ao que tudo indica, um cenário absolutamente realista para El Mala. "Ele está aqui, é jogador do 1. FC Köln e dá tudo todos os dias. Ontem voltámos a falar durante muito tempo: ele entrega-se a tudo, sabe exatamente quais são os aspetos em que quer trabalhar. É isso que está a fazer neste momento e vê-se que está em cada duelo e que também ajuda defensivamente", sublinhou o treinador do Colónia, Rene Wagner, à Sky, salientando que o seu jogador-estrela se identifica plenamente com os Geißböcke.

Vai Said El Mala continuar no 1. FC Köln por mais um ano?

El Mala não dá "a impressão de que haja qualquer outra coisa a ocupar-lhe a cabeça. E se surgir alguma coisa, então podemos sentar-nos e conversar", afirmou Wagner, deixando em aberto o futuro imediato. Além do BVB, sobretudo clubes ingleses estarão atentos a uma contratação de El Mala, com Liverpool e Newcastle United a serem apontados recentemente como interessados.

O FC contratou o jovem em 2024 ao Viktoria Köln, mas emprestou-o de imediato por mais uma temporada ao clube da terceira divisão. A última época foi, assim, a primeira de El Mala na Bundesliga e, com 13 golos e cinco assistências em 34 jogos do campeonato, teve um papel determinante na permanência do Colónia.