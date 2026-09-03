O clube saudita Al-Ittihad decidiu abrir mão do café árabe na forma como anunciou a contratação do colombiano Richard Ríos, meia do Benfica de Portugal.

O Al-Ittihad anunciou, na manhã desta quinta-feira, a contratação de Ríos durante a atual janela de transferências de verão, sem revelar os detalhes do negócio.

O anúncio foi feito de maneira bastante criativa, com o clube saudita publicando um vídeo que mostrava uma pessoa pedindo um café e escolhendo o grão colombiano, preferindo-o ao etíope e ao costarriquenho.

Assim que a pessoa tomava um gole do café, o vídeo mostrava as habilidades de Ríos em seu antigo clube, o Benfica, e na seleção de seu país, em referência à sua nacionalidade, especialmente porque o grão colombiano é conhecido por sua grande qualidade.

O Al-Ittihad contrariou o costume habitual no anúncio das novas contratações, no qual o café árabe era frequentemente utilizado, por ser a bebida oficial de hospitalidade no Reino da Arábia Saudita.

Segundo revelaram relatos da imprensa anteriormente, Richard Ríos se juntará ao Al-Ittihad por empréstimo por um período de uma temporada, sem a existência de uma cláusula que permita opção de compra, por um valor de 3 a 4 milhões de euros, arcando integralmente com seu salário.

Ríos será o quarto meia contratado pelo "Decano" na atual janela de verão, após os sauditas Rakan Kaabi, do Al-Feiha, e Mokhtar Ali, do Al-Ettifaq, além do senegalês Dion Lopy, do Almería, da Espanha.

O jogador de 26 anos deixará a equipe portuguesa após uma única temporada passada em suas fileiras, para onde se transferiu durante a última janela de transferências de verão, chegando do Palmeiras, do Brasil, por 16 milhões de euros.

Durante esse período, Richard Ríos disputou 51 partidas pelo Benfica em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 8 gols e ainda deu 6 assistências.

Espera-se que seja revelada nas próximas horas a situação de Ríos quanto à participação no aguardado clássico contra o Al-Nassr, no próximo sábado, pela quinta rodada da Saudi Pro League.