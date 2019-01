Nova lesão de Neymar não afetou parafuso inserido em cirurgia, diz portal

O atacante do PSG poderá ficar de fora da partida de ida das oitavas de final da Champions League, contra o Manchester United

Neymar sofreu uma lesão no pé direito durante a partida contra o Strasbourg, na última quarta-feira (23), pela Copa da França, mas a boa notícia é que não afetou o parafuso colocado no mesmo local que o craque machucou no ano passado, e teve que passar por cirurgia.

Segundo o portal Globo Esporte, a ordem do Paris Saint-Germain é aguardar cerca de 10 dias para decidir qual tratamento ou procedimento Neymar será submetido. Durante esse período, o jogador realizará novos exames, como ressonância magnética.

O camisa 10 do PSG se machucou durante a vitória por 2 a 0 contra o Strasbourg, e precisou ser substituído aos 16 minutos de jogo.

Agora, a maior preocupação da equipe de Thomas Tuchel é ausência de Neymar na partida de ida das oitavas de final da Champions League, marcada para 12 de fevereiro contra o Manchester United, em Old Trafford.