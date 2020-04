Nova Jules Rimet? Homens encapuzados roubam taça do Campeonato Alagoano

Federação Alagoana de Futebol confirmou que o troféu foi roubado quando estava a caminho do estado, após sair da fábrica onde foi produzida

Mesmo com os campeonatos paralisados, o futebol no segue com episódios tristes e inusitados. Nesta quinta-feira (2), a Federação Alagoana de Futebol confirmou que a taça do campeonato estadual foi roubada.

O episódio aconteceu no trajeto do troféu entre a fábrica onde foi produzido e o estado de Alagoas. Os ladrões “encapuzados e com máscara” aproveitaram a oportunidade para roubar o “objeto mais cobiçado de Alagoas”.

Em comunicado oficial, divulgado em seu Instagram, a Federação afirmou que está em contato com as autoridades em busca de maiores informações sobre o paradeiro da taça. Agora, resta aguardar o trabalho da polícia para saber se uma réplica terá de ser produzida.

Pelo menos, o troféu terá um tempo extra para ser encontrado. Assim como a grande maioria dos campeonatos ao redor do mundo, o Alagoanão também está paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus. Por enquanto, a competição está adiada até o dia 20 de abril, mas a decisão será reavaliada em conjunto com os demais clubes do estado. CRB e também deram férias coletivas a seus atletas até o próximo dia 20.

A taça roubada mais famosa da história

Infelizmente, o roubo de troféus faz parte da história do futebol do Brasil. Em 1983, uma das taças mais importantes do esporte mundial foi roubada na sede da CBF.

A Jules Rimet foi criada em 1928 e era entregue à seleção campeã da . Assim, a partir de 1930, a taça tinha uma nova casa a cada quatro anos. Porém, ficou decidido que o primeiro país a conquistar tricampeonato do mundo ficaria com a relíquia em definitivo.

Então, após o título de 1970, conquistado pelo esquadrão brasileiro de Pelé, Rivelino, Jairzinho, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres e companhia, a Jules Rimet passou a ser propriedade do Brasil e ficou exposta na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Contudo, após 13 anos da conquista, um grupo de homens rendeu os seguranças do prédio e levou a a taça. O troféu nunca mais foi encontrado. A grande suspeita é que tenha sido derretido para que novas peças fossem feitas. O objeto tinha 35 centímetros de altura e era feito em ouro e prata, com base em pedra semipreciosa, pesando 3,8 quilos.

Depois de 1970, a FIFA criou a taça que é entregue anualmente às seleções campeãs da Copa. Após o roubo, ficou decidido que nenhum país fica com o troféu, mas sim com uma réplica.