Nova Jules Rimet? Egito perde a taça da Copa Africana de Nações

Seleção africana ganhou posse definitiva do troféu após tricampeonato consecutivo do torneio

Uma situação inusitada tomou conta do futebol do nos últimos dias. A taça da Copa Africana de Nações que estava sob posse da federação local de futebol desapareceu. Não se sabe ainda se foi roubada ou apenas perdida momentaneamente.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e veja como experimentar o DAZN!

O sumiço foi descoberto durante preparações para a construção de um museu que exibiria taças relevantes do país. A Federação Egípcia de Futebol confirmou a situação, que primeiramente foi anunciada pelo apresentador de TV Ahmed Shobeir.

Mais times

A princípio foi informado que o troféu estaria com o ex-capitão egípcio Ahmed Hassan, que defendeu a seleção entre 1995 e 2012, mas o ex-meio-campista negou a posse do item.

Neste domingo, a Confederação Africana de Futebol (CAF) emitiu nota afirmando que "nossas portas estão abertas, e a Federação Egípcia pode contar com nosso apoio na busca por este valioso artefato".

O é o maior campeão da CAN, com sete conquistas. O país do norte da África ganhou posse definitiva do troféu por conta do tricampeonato consecutivo cravado nos triunfos em 2006, 2008 e 2010.

A situação egípcia é similar à ocorrida no . Com o título da de 1970, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu a taça Jules Rimet de forma definitiva por ser o primeiro país a ganhar o Mundial três vezes. E um desaparecimento também ocorreu.

Mais artigos abaixo

Em 19 de dezembro de 1983, o troféu foi roubado da sede da CBF no centro do Rio de Janeiro. A conclusão da investigação feita indicou que a Jules Rimet foi derretida para que o ouro que compunha a peça fosse vendido.