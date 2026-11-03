Segundo a Sky, o Brighton & Hove Albion ainda está longe de desistir da disputa pelo jogador de 20 anos e continua interessado em sua contratação.

Os Seagulls já queriam contratar El Mala antes da temporada atual. O plano era fazer uma contratação dupla, que também incluía a transferência de Malek, irmão mais velho de El Mala. No fim, porém, o negócio não se concretizou.

Agora, o clube da Premier League pode fazer uma nova tentativa. Segundo informações da Sky, uma investida no inverno não está nos planos, mas o cenário pode mudar no próximo verão.

O Brighton segue acompanhando de perto a evolução dos dois irmãos e envia regularmente olheiros a Colônia para se manter atualizado.

El Mala estava na lista de desejos de vários clubes no último verão. Além dos Seagulls, Brentford FC, RB Leipzig e, sobretudo, BVB demonstraram interesse em sua contratação. O 1. FC Köln, por sua vez, mostrou-se um negociador difícil e exigiu pelo menos 50 milhões de euros pela transferência.

No fim, a transferência não aconteceu por vários motivos, e El Mala renovou seu contrato em Colônia. Seu novo vínculo com o Effzeh vai até 30 de junho de 2031 e, segundo informações, não tem cláusula de rescisão. Assim, o Köln pode negociar livremente, sem qualquer pressão, o valor da transferência do jogador de 20 anos.

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Quantos gols Said El Mala já marcou nesta temporada?

Ao contrário do ano passado, El Mala é titular absoluto do Köln nesta temporada. Em nove jogos somando todas as competições, o atacante já marcou quatro gols e deu uma assistência.

Além disso, em outubro, ele finalmente estreou pela seleção alemã. Na partida da Liga das Nações contra a Sérvia, o técnico Jürgen Klopp deu a El Mala seus primeiros minutos com a camisa da seleção alemã.