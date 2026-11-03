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1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

Nova investida no verão? Clube da Premier League segue interessado em Said El Mala, ao que parece

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A transferência de Said El Mala para a Premier League quase se concretizou no verão passado. Haverá uma nova tentativa agora?

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Segundo a Sky, o Brighton & Hove Albion ainda está longe de desistir da disputa pelo jogador de 20 anos e continua interessado em sua contratação.

Os Seagulls já queriam contratar El Mala antes da temporada atual. O plano era fazer uma contratação dupla, que também incluía a transferência de Malek, irmão mais velho de El Mala. No fim, porém, o negócio não se concretizou.

Agora, o clube da Premier League pode fazer uma nova tentativa. Segundo informações da Sky, uma investida no inverno não está nos planos, mas o cenário pode mudar no próximo verão.

O Brighton segue acompanhando de perto a evolução dos dois irmãos e envia regularmente olheiros a Colônia para se manter atualizado.

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El Mala estava na lista de desejos de vários clubes no último verão. Além dos Seagulls, Brentford FC, RB Leipzig e, sobretudo, BVB demonstraram interesse em sua contratação. O 1. FC Köln, por sua vez, mostrou-se um negociador difícil e exigiu pelo menos 50 milhões de euros pela transferência.

No fim, a transferência não aconteceu por vários motivos, e El Mala renovou seu contrato em Colônia. Seu novo vínculo com o Effzeh vai até 30 de junho de 2031 e, segundo informações, não tem cláusula de rescisão. Assim, o Köln pode negociar livremente, sem qualquer pressão, o valor da transferência do jogador de 20 anos.

1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

Quantos gols Said El Mala já marcou nesta temporada?

Ao contrário do ano passado, El Mala é titular absoluto do Köln nesta temporada. Em nove jogos somando todas as competições, o atacante já marcou quatro gols e deu uma assistência.

Além disso, em outubro, ele finalmente estreou pela seleção alemã. Na partida da Liga das Nações contra a Sérvia, o técnico Jürgen Klopp deu a El Mala seus primeiros minutos com a camisa da seleção alemã.

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