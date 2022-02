Nova Iguaçu x Fluminense escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (16) para Nova Iguaçu x Fluminense, na Estádio Luso-Brasileiro, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, a partir das 21h35 (do horário de Brasília). O Fluzão quer emplacar a sexta vitória consecutiva e manter a liderança do campeonato.

Já o Nova Iguaçu vem de derrota por 5 a 0 para o Flamengo, e ainda não venceu no campeonato. O clube da Baixada Fluminense é o lanterna da competição, com apenas 2 pontos conquistados em seis jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, Abel Braga terá que promover duas mudanças no time líder do Carioca. David Braz, que sofreu uma pancada no jogo contra o Botafogo, e Felipe Melo, com um desconforto muscular, serão poupados para o duelo da pré-libertadores, contra o Millionários.

Já no lanterna da competição, o técnico Carlos Vitor também terá problemas para escalar o time. Andrey e Luis Henrique estão suspensos pelo terceiro amarelo, e Samuel Granada, artilheiro do Nova Iguaçu, não poderá enfrentar o Fluminense por pertencer ao Tricolor.

Possível escalação do Nova Iguaçu: Diego Cerqueira; Léo, Gabriel Pinheiro, Gilberto e Rafinha; Abuda, Vinícius Matheus, Gabriel Luiz, Vandinho e Dedé; João Pedro

Boa tarde, torcida laranja! Confira as informações do duelo contra o Fluminense!



É #DiaDeNova! Vamos pra cima! #VamosNova #OrgulhoDaBaixada

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Cris Silva; André, Martinelli, Yago Felipe, Luiz Henrique, William Bigode e Cano.

É #DiaDeFlu, mas também é dia de solidariedade com as vítimas das chuvas de Petrópolis. A nossa sede em Laranjeiras está à disposição para doações a toda a população da cidade. Ajude, Tricolor.

DESFALQUES

NOVA IGUAÇU:

LUIS HENRIQUE: suspenso

ANDREY: suspenso

SAMUEL GRANADA: questão contratual (emprestado pelo Fluminense)

FLUMINENSE:

LUAN FREITAS: lesionado

JOHN KENNEDY: lesionado

MARLON: lesionado

FELIPE MELO: poupado

DAVID BRAZ: poupado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Nova Iguaçu e Fluminense será transmitido ao vivo pela Record TV, na TV aberta, pelo Cariocão Play, no pay-per-view, e pelos canais da Twitch Casimito, Gaules e RonaldoTV, nesta quarta-feira (16).