Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela terceira rodada do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na internet

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam neste sábado (13), às 18h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, buscando a primeira vitória no estadual. A partida terá transmissão ao vivo no Vasco TV, na internet, também exibe o jogo via pay-per-view. Na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO Nova Iguaçu x Vasco DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca primeira vitória no Carioca 2021 / Foto: Getty Images

A Vasco TV, no pay-per-view, vai passar o jogo deste sábado (13), às 18h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas derrotas seeguidas no Campeonato Carioca, o Vasco busca a primeira vitória contra o Nova Iguaçu, que vem de uma derrota e um empate no estadual.

Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo pode realizar algumas mudanças na equipe, uma vez que os seus principais jogadores se reapresentaram para o início da temporada.

Já o Nova Iguaçu, com apenas um ponto, vem impondo dificuldade para os adversários desde a fase preliminar do Carioca.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Luis Henrique, Digão, Raphael Neuhaus, Mezenga e Rafinha; Abuda, Vandinho, Gustavo, Anderson Kunzel, Yan e João Pedro.

Provável escalação do Vasco: Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda, MT; Caio Lopes, Figueiredo, Matias Galarza; Laranjeira, Juninho e Gabriel Pec.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NOVA IGUAÇU

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu Carioca 3 de março de 2021 Nova Iguaçu 0 x 0 Madureira Carioca 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boavista x Nova Iguaçu Carioca 20 de março de 2021 17h (de Brasília) Nova Iguaçu x Portuguesa Carioca 25 de março de 2021 15h30 (de Brasília)

VASCO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 1 Portuguesa Carioca 3 de março de 2021 Volta Redonda 1 x 0 Vasco Carioca 7 de março de 2021

Próximas partidas